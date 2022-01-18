Одесская улица Еврейская: архитектурное раздолье, живописные стены, вечная брусчатка (фоторепортаж)

Старейшая Еврейская улица в Одессе… Что здесь есть? Здесь есть все! И полное архитектурное раздолье, и невероятное количество настенных картин и картинок. И – подумать только! – именно на ней, такой внешне спокойной, с патриархальными отметинами, располагаются и здание Управления СБУ в Одесской области, и региональное Управление Национальной полиции Украины.

Меняла одесская улица имена…

Впрочем, что здесь только не располагается! Главная синагога – здесь, вход на знаменитую Книжку изучать можно тоже отсюда, здесь же заканчивается (а для кого-то начинается) проход на знаменитую нашу Канаву, то есть, Деволановский спуск.

Известная достопримечательность – полумост Сикарда – тоже здесь! Мне даже встретилась информация, что когда этот полумост еще был полноценным мостом, в начале 1830-х в газетных объявлениях можно было встретить топоним Мостовая вместо Еврейской.

Еврейская берет свое начало на Канатной, заканчивается на Преображенской. Свое название получила еще в самом начале двадцатых годов позапрошлого века. Почти через сто лет стала Скобелевской (в честь генерала Скобелева), при советской власти стала именоваться фамилией немецкого социал-демократа Бебеля. В годы оккупации ее переименовали в улицу Муссолини. Одессу освободили – и улица получила еще одно имя в честь Бадаева, но всего на три года. В 1947 она снова стала Бебеля, пока в 1994 году ей не вернули ее первоначальное имя – Еврейская.

Архитектурный ералаш на одесской Еврейской

Сегодняшняя улица Еврейская представляет из себя то, что принято называть архитектурным миксом. В самом деле, старая улица стала таким архитектурным раздольем, что каждый квартал кажется чем-то ну очень своеобразным. Старые (и старейшие) дома соседствуют с современными постройками, некоторые из которых – «под раньшую Одессочку».

Встретятся вам здесь и то, что вы сразу назовете архитектурным шедевром, и дома с сохранившейся «яркой» советской символикой, и стекляшки, и совершеннейшая безвкусица.

Ну а знаменитый Чайный квартал, застраиваемый новостроями, так видоизменил начало Еврейской, что она на этом участке вообще становится неузнаваемой.

Стоящий впритык к новостроям дом Жаботинского, а это дом №1, теперь вообще не виден, если вы топаете со стороны Преображенской к началу улицы.

Заодно напомним, что с фасада этого же дома не так давно исчез и горельеф, посвященный памяти Жаботинского. И да, экскурсоводы вам обязательно расскажут, что именно во дворе этого дома авиаторы Ефимов и Седов в 1911 году строили первый одесский самолет, приобретя во Франции авиационный мотор. Постройка в целом окончилась неудачей, но сам факт любопытен.

Как одесская Еврейская объяла необъятное

Вся дорога Еврейской, там, где передвигаются авто – это вечная наша брусчатка. Тротуары в основном – это современная плитка, ну и кое-где – «куски всего». Правда, таких кусочков на улице мало.

Что же касается фасадных неприглядностей, то этот вопрос на Еврейской решается своеобразно. Как-то так получилось, что улица стала одной из самых «настенно-живописных»: стрит-арты, муралы, небольшие настенные картинки вам на Еврейской встретятся на каждом шагу. Даже два старых окна на одном из домов на Еврейской «подрисовали», чтобы, значит, прикрыть еще одну некрасивость.

Ну а если вам маловато покажется, то добро пожаловать во дворик на Еврейскую, 32. Тут вас встретит мега-мега-мурал, который и взглядом окинуть трудно. То-то он стал еще одной одесской страницей Книги рекордов Украины. Все одесские знаменитости – реальные, литературные, байково-анекдотные – перед вами! Так вот «хитро» решила улица вечный одесский вопрос «главности», сумев и в самом деле объять необъятное.

Так что особый колорит Еврейской – не только сохранившееся прошлое, но и те черты, которые внесла в ее облик современность.

Изюминки-парадоксы одесской Еврейской

Улица Еврейская – не без юморной одесскости. Установленный у здания Управления полиции памятник, посвященный одесским милиционерам послевоенного периода, сразу стал именоваться памятником Гоцману. И, кстати, напротив имеется и кафе «У Гоцмана».

Изюминок здесь тоже достаточно. Улица словно заявляет: «У меня в хозяйстве все имеется!». И вот уже несчастные уличные чахленькие растения соседствуют с огромными елями, а вековые деревья с их могучей корневой системой, «вылезающей наружу», словно (как и та старая брусчатка) нашептывают вам о вечности.

Еврейская резко против единообразия, она вообще исключительно «ЗА» контрастность. Это ее фишка. Даже табличные указатели здесь словно специально устроены по принципу «каждый сам за себя», потому что ему таки есть, что сказать. Ну или о чем рассказать.

И вот ведь почти парадокс: улица при всей своей разности, изюминках, расположении, контрастах и особенностях умудряется оставаться тихой, часто почти сонной, словно неизменно напоминая, что она таки – тихий центр…

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