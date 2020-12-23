Незнакомая Одесса: где находится полумост Сикарда и почему он стал ядовито-розовым? (фото)

Над Деволановским спуском простираются три моста — Новикова, Строгановский и Коцебу. Раньше их было больше. Но понятие «три моста» и сегодня звучит не совсем верно. Правильнее сказать: три с половиной моста. А все потому, что имеется в самом начале спуска, на углу с улицей Еврейской, еще и полумост Сикарда.

Его так и называют: полумост. Потому что от моста Сикарда мало что осталось, хотя место знаковое. А на сегодняшний день — «излишне» знаковое. Но сначала — о полумосте.

Как рассказывает ресурс «Одесская история», мост Сикарда возник в середине 20-х годов ХIХ столетия. Назван по имени одесского негоцианта итальянского происхождения Карла (Шарля) Сикарда (Сикара). От моста Сикарда сейчас остался фрагмент ограждения и яма, которую местные жители приспособили под гаражи. Отметим, гаражи тянутся от моста Сикарда уже по Деволановскому спуску.

В разных источниках мост упоминается как полумост. Так, может, он изначально строился как полумост?

Сотрудник Одесского филиала «НИИпроектреконструкция» Т. Федорова в работе «Одесские мосты — памятники архитектуры и градостроительства» по этому поводу сообщает: «Полумост Сикарда… строился следующим по времени после моста Новикова… Упоминаний о том, что изначально строился полумост, не найдено, очевидно, строился все же полноценный мост».

В общем, до нашего времени мост Сикарда дошел в виде чудом сохранившихся остатков парапета и ямы, над которой и красуются сегодня те самые гаражи.

Но даже если вам эта история с сохранившимся «куском моста» на улице Еврейской знакома, то все равно мы ведем речь об Одессе незнакомой. По той причине, что сохранившиеся от далекого прошлого парапеты моста на улице Еврейской сегодня выкрасили в такой «кислотный» ядовито-розовый цвет, что не остановиться, проходя мимо, просто невозможно.

Может, для этого их и выкрасили именно в такой колер? Ну, чтобы напомнить, что место это — знаково-историческое?..

Эта «цветовая гамма» сразу мне что-то напомнила. Ах, ну да, именно в такой «колерок» были однажды выкрашены колонны одного из старейших одесских зданий на улице Торговой.

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