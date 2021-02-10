«Аполлон» на одесской Карантинной, или все, что нужно знать о малоэтажности (фото)

Давно не бывали в одесском тихом центре? На улице Карантинной, например? Поспешите: ее еще можно узнать… в некоторых местах. Впрочем, строительное дело движется такими темпами, что, вероятно, вы ее вообще вскоре не узнаете.

Итак, что имеем? Имеем новую стройку. То есть, будущий дом. Его адрес значится как Карантинная, 22. Но на сегодняшний день с адресами на этой старой одесской улице все очень сложно.

Будущий дом, именуемый «Аполлон», уже строится. Аккурат рядом с тем самым бывшим Чайным кварталом, который на сегодняшний день стал совершенно неузнаваемым.

Напомню: это все та же Карантинная – на участке между Еврейской и Троицкой. На сегодняшний день там уже выросли новые дома. Некоторыми (со стороны Троицкой) уже можно любоваться, некоторые (со стороны Еврейской) пока в состоянии окончания строительства. Кстати, официальное окончание этого строительства – последний квартал текущего года.

Но это далеко не все. Это я уже о клубном доме «Аполлон», который уже тоже возводится. Будущий дом будет иметь уже не шесть с мансардой, а одиннадцать этажей.

На сайте застройщика будущий «Аполлон» обозначен как «малоэтажный дом». Одиннадцать этажей – это малоэтажный дом?..

«Это просто праздник какой-то. День святого Сурка. Ивана Покупалы. Агафьи Малоэтажницы. Аполлона на…», – комментирует по этому поводу на своей странице в Facebook одесский архитектор Николай Чепелев, добавив хештэг «нет_слов_одни_цитаты».

Как увидеть строительство «Аполлона на Карантинной»? Задача не из простых, но выполнимых. Часть улицы перекрыта из-за построек, о которых мы рассказывали выше, но если вы попытаетесь попасть на нее с улицы Троицкой, то уже увидите процесс. Правда, частично.

Посему советую вам зайти с другой стороны: со двора дома на улице Еврейской, где красуется металлическое ограждение, уже можно увидеть первые этапы возведения будущего «Аполлона», что и сделал корреспондент «Одесской жизни».

В общем, у нашей Карантинной судьба пока складывается таким вот образом. На участке от Жуковского до Еврейской – тишина, словно доказывающая, что мы таки в тихом центре, от Еврейской до Троицкой жизнь продолжает бить строительным ключом…

Фото автора и с сайтов: gefest.ua, lun.ua/ru/клубный-дом-аполлон-на-карантинной-одесса