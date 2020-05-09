Покусились на святое: с одесского дома сняли памятный знак известному еврею (фото)

Горельеф писателю, журналисту и сионисту, участвовавшему в становлении Израиля, Владимиру (Зеэву) Жаботинскому пропал с дома №1 на ул. Еврейской.

Памятный знак был установлен там, так как он жил в этом доме в 1897 году.

Спустя 100 лет на фасаде в честь Жаботинского появился бронзовый барельеф.

Об этом сообщает Глобальный еврейский центр онлайн.

Это уже не первая попытка сорвать памятный знак создателю Еврейского легиона.

Еще прошлым летом неизвестные отломали от монумента фигуру Самсона, борющегося со львом. А в этот раз сорвали всю оставшуюся часть.

В связи с инцидентом посол Израиля в Киеве Йоэль Лион обратился к главе президентской администрации Украины Андрею Ермаку. Также он направил письма к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой помочь вернуть на место монумент.

В посольстве надеются, что памятный знак восстановят к октябрю, когда будет отмечаться 140-летний юбилей Зеэва Жаботинского.

В мэрии в свою очередь, пообещали поспособствовать возвращению на место горельефа.

Фото: Семен Абрамович, Facebook

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