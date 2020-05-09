fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Покусились на святое: с одесского дома сняли памятный знак известному еврею (фото)

Покусились на святое: с одесского дома сняли памятный знак известному еврею (фото)

Горельеф писателю, журналисту и сионисту, участвовавшему в становлении Израиля, Владимиру (Зеэву) Жаботинскому пропал с дома №1 на ул. Еврейской.

Памятный знак был установлен там, так как он жил в этом доме в 1897 году.

Спустя 100 лет на фасаде в честь Жаботинского появился бронзовый барельеф.

Об этом сообщает Глобальный еврейский центр онлайн.

Это уже не первая попытка сорвать памятный знак создателю Еврейского легиона.

Еще прошлым летом неизвестные отломали от монумента фигуру Самсона, борющегося со львом. А в этот раз сорвали всю оставшуюся часть.

В связи с инцидентом посол Израиля в Киеве Йоэль Лион обратился к главе президентской администрации Украины Андрею Ермаку. Также он направил письма к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой помочь вернуть на место монумент.

В посольстве надеются, что памятный знак восстановят к октябрю, когда будет отмечаться 140-летний юбилей Зеэва Жаботинского.

В мэрии в свою очередь, пообещали поспособствовать возвращению на место горельефа.

Фото: Семен Абрамович, Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить