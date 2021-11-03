Одесская Краснослободская переименована в Праведников мира: о старейшей улице (фото)

Праведников мира – так теперь будет именоваться одна из старейших улиц Одессы. В одесской мэрии состоялись общественные слушания по обсуждению этого вопроса.

Предложение о наименовании одной из улиц Одессы в честь Праведников мира поступило от Совета Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. За переименование улицы Краснослободской в улицу Праведников мира участники общественных слушаний проголосовали единогласно. И самое время рассказать об этой улице, которая пролегла в центре одесской Слободки.

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Здесь находилось слободское гетто

Конечно, все уличные таблички во всем их разнообразии еще вещают, что улица именуется Краснослободской: слушания только прошли. Теперь здесь появятся новые уличные указатели.

Кстати, напомним, что «Праведник народов мира» – почетное звание. Присуждается тем, кто в годы Второй мировой войны спасал евреев от уничтожения на территории Европы, оккупированной нацистами.

…Именно здесь, на сегодняшней Краснослободской, в самом ее начале (дом № 3), есть малоприметная табличка, вещающая что здесь во время Второй мировой собирали евреев и отправляли в лагеря смерти. Известное страшное слободское гетто…

Такая разноликая одесская улица

Краснослободская (Праведников мира) уже переименовывалась. Она называлась Городской. Мне встретилась информация, что улица носила имя Сталина, называлась и Сталинградской. Краснослободской стала в 1961 году.

Улица длинная, очень разная, не без изюминок и даже странностей. Она тянется от Балковской до Академика Воробьева. Одна из центральных улиц Слободки (Суворовский район).

Поражает улица по всей своей протяженности. То будто попал в «кусок» какого-то престижного исторического района, но это редко. А большей частью словно ты находишься на Молдаванке или в том самом «тихом центре».

В начале улицы вас встретит старый мост, который местные называют «гроза фур». На нем висит указатель «3,2 метра», который ограничивают высоту транспорта.

На эту улицу не дошли новострои. Несмотря на то, что она довольно длинная, здесь расположен всего один супермаркет. Зато есть много продуктовых магазинчиков.

Тихость улицы меняется в районе старого Слободского рынка: здесь заметное и вполне понятное оживление.

Еще особенность: на улице много кафешек, всяческих салонов и прочих «контор» с самыми разными услугами.

Краснослободская пока – без высоток

Эта старая улица на старинной Слободке – практически вся одно-двухэтажная. Есть, правда, своя слободская особенность: здесь много частных домов и домишек.

Да, здесь не увидишь «исторического достояния» в виде фешенебельных памятников архитектуры, эта улица как бы из другой архитектурной истории города. И, как подсказывает ресурс «Домофото», многие из одно-двухэтажных строений здесь были возведены еще до 1920 года. И, кстати, достаточное из количество уже навсегда кануло в Лету.

Что с «внешним видом» у сегодняшней одесской Краснослободской?

Улица хороша в эти осенне-золотые дни, окутывает уютом и желанием присмотреться к деталям старых строений, отнюдь не престижных, равно как и вычурностью некоторых частных домов.

Здесь есть и свои развалюхи и «опасные зоны», но их, в общем, мало.

Сохранившиеся же дома сберегли много всяких старых штучек – вот ходи и изучай, как выглядели старенькие балкончики на далеко не самом престижной одесской двухэтажке. Или как старались в прошлом приукрасить фасад одноэтажки. А эти (пусть порой только кусочками) встречающиеся оградки, козырьки над старыми дверями, сами двери, словно ворвавшиеся в день сегодняшний из далекого прошлого…

Зато улица очень зеленая (сейчас «золотая»), и уличные кустарники, цветнички, молодые деревца – это одна из ее примет. Встретились даже какие-то подорожные башенки – тоже своеобразные цветнички…

Или вот обычные входные двери маленького частного домика удивят вас сразу тремя почтовыми ящиками. А рядом вас встретят новейшие ворота, которые поразят роскошью, резко контрастирующей с неказистостью расположенного рядом старенького домика.

Интересности и удивительности сегодняшней одесской Краснослободской

Ну вот кого удивишь старыми шинами, которые используются как цветники? Такое встречается на многих старых улицах города. Но здесь к шинам какое-то совершенно особое отношение.

Да, они служат и цветниками. А порой просто встречаются вам по ходу: вот лежим мы тут – и все! Но и это еще не все. Шины здесь «растут» на деревьях, на старых стволах, которые когда-то были деревьями, на ветках.

Увидев поначалу подобную картину, я подумала, что это реклама магазина или иной «конторы» с автозапчастями. Но, оказывается, шинный ажиотаж встречается практически по всей улице. В общем, это такие местные арт-объекты.

Еще здесь все в порядке с юмором. Парикмахерская, нареченная «Валькирией» просто умилила; универсам зовется ласково «универсамчиком». Какое-то заведение под названием «Чубчик» тоже вызвало улыбку. «Дон Мясон» словно соревнуется с «Маэстро шефом», а кафе-бар «Шейк» разместило в качестве рекламы текст знаменитой песни «Буги-вуги». Вот никогда я даже не задумывалась, о чем же там поется. Теперь в курсе…

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