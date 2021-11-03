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Одесская Краснослободская переименована в Праведников мира: о старейшей улице (фото)

Одесская Краснослободская переименована в Праведников мира: о старейшей улице (фото)

Праведников мира – так теперь будет именоваться одна из старейших улиц Одессы. В одесской мэрии состоялись общественные слушания по обсуждению этого вопроса.

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Предложение о наименовании одной из улиц Одессы в честь Праведников мира поступило от Совета Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей. За переименование улицы Краснослободской в улицу Праведников мира участники общественных слушаний проголосовали единогласно. И самое время рассказать об этой улице, которая пролегла в центре одесской Слободки.

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Здесь находилось слободское гетто

Конечно, все уличные таблички во всем их разнообразии еще вещают, что улица именуется Краснослободской: слушания только прошли. Теперь здесь появятся новые уличные указатели.

улица Краснослободская

Кстати, напомним, что «Праведник народов мира» – почетное звание. Присуждается тем, кто в годы Второй мировой войны спасал евреев от уничтожения на территории Европы, оккупированной нацистами.

…Именно здесь, на сегодняшней Краснослободской, в самом ее начале (дом № 3), есть малоприметная табличка, вещающая что здесь во время Второй мировой собирали евреев и отправляли в лагеря смерти. Известное страшное слободское гетто…

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Такая разноликая одесская улица

Краснослободская (Праведников мира) уже переименовывалась. Она называлась Городской. Мне встретилась информация, что улица носила имя Сталина, называлась и Сталинградской. Краснослободской стала в 1961 году.

Улица длинная, очень разная, не без изюминок и даже странностей. Она тянется от Балковской до Академика Воробьева. Одна из центральных улиц Слободки (Суворовский район).

Поражает улица по всей своей протяженности. То будто попал в «кусок» какого-то престижного исторического района, но это редко. А большей частью словно ты находишься на Молдаванке или в том самом «тихом центре».

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В начале улицы вас встретит старый мост, который местные называют «гроза фур». На нем висит указатель «3,2 метра», который ограничивают высоту транспорта.

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На эту улицу не дошли новострои. Несмотря на то, что она довольно длинная, здесь расположен всего один супермаркет. Зато есть много продуктовых магазинчиков.

Тихость улицы меняется в районе старого Слободского рынка: здесь заметное и вполне понятное оживление.

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Еще особенность: на улице много кафешек, всяческих салонов и прочих «контор» с самыми разными услугами.

Краснослободская пока – без высоток

Эта старая улица на старинной Слободке – практически вся одно-двухэтажная. Есть, правда, своя слободская особенность: здесь много частных домов и домишек.

Да, здесь не увидишь «исторического достояния» в виде фешенебельных памятников архитектуры, эта улица как бы из другой архитектурной истории города. И, как подсказывает ресурс «Домофото», многие из одно-двухэтажных строений здесь были возведены еще до 1920 года. И, кстати, достаточное из количество уже навсегда кануло в Лету.

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Что с «внешним видом» у сегодняшней одесской Краснослободской?

Улица хороша в эти осенне-золотые дни, окутывает уютом и желанием присмотреться к деталям старых строений, отнюдь не престижных, равно как и вычурностью некоторых частных домов.

Здесь есть и свои развалюхи и «опасные зоны», но их, в общем, мало.

Сохранившиеся же дома сберегли много всяких старых штучек – вот ходи и изучай, как выглядели старенькие балкончики на далеко не самом престижной одесской двухэтажке. Или как старались в прошлом приукрасить фасад одноэтажки. А эти (пусть порой только кусочками) встречающиеся оградки, козырьки над старыми дверями, сами двери, словно ворвавшиеся в день сегодняшний из далекого прошлого…

Зато улица очень зеленая (сейчас «золотая»), и уличные кустарники, цветнички, молодые деревца – это одна из ее примет. Встретились даже какие-то подорожные башенки – тоже своеобразные цветнички…

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Или вот обычные входные двери маленького частного домика удивят вас сразу тремя почтовыми ящиками. А рядом вас встретят новейшие ворота, которые поразят роскошью, резко контрастирующей с неказистостью расположенного рядом старенького домика.

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Интересности и удивительности сегодняшней одесской Краснослободской

Ну вот кого удивишь старыми шинами, которые используются как цветники? Такое встречается на многих старых улицах города. Но здесь к шинам какое-то совершенно особое отношение.

Да, они служат и цветниками. А порой просто встречаются вам по ходу: вот лежим мы тут – и все! Но и это еще не все. Шины здесь «растут» на деревьях, на старых стволах, которые когда-то были деревьями, на ветках.

Увидев поначалу подобную картину, я подумала, что это реклама магазина или иной «конторы» с автозапчастями. Но, оказывается, шинный ажиотаж встречается практически по всей улице. В общем, это такие местные арт-объекты.

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Еще здесь все в порядке с юмором. Парикмахерская, нареченная «Валькирией» просто умилила; универсам зовется ласково «универсамчиком». Какое-то заведение под названием «Чубчик» тоже вызвало улыбку. «Дон Мясон» словно соревнуется с «Маэстро шефом», а кафе-бар «Шейк» разместило в качестве рекламы текст знаменитой песни «Буги-вуги». Вот никогда я даже не задумывалась, о чем же там поется. Теперь в курсе…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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