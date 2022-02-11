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Одесская улица Чернышевского: место вне времени, сады пней, последняя реликвия (фоторепортаж)

Одесская улица Чернышевского: место вне времени, сады пней, последняя реликвия (фоторепортаж)

Хотите увидеть место (целую улицу!) в Одессе, где время, кажется, давным-давно замерло, словно на сломанных старых часах? Тогда вам на улицу Чернышевского, умудрившуюся даже свое название из другой эпохи не поменять, не говоря уже об облике.

Знакомьтесь: «главная» улица одесской Воронцовки

Рецепты

Это то место на Молдаванке, которое, как и Товарный переулок, величается как отдельный микрорайон Воронцовка (или Воронцовская Слободка). Собственно, Чернышевского – «главная улица» Воронцовки, она и называлась поначалу Воронцовской.

Улица тянется от Люстдорфской дороги до Алексеевской площади. Некоторое время она немного побыла Сиротской, снова стала Воронцовской. В советское время на короткий период была наречена именем Серго (в честь Серго Орджоникидзе), потом ее переименовали в улицу Чернышевского. Чернышевского она и по сей день.

Довольно длинная улица… Сразу хочу дать подсказку: после дождей или таяния снега сюда лучше не соваться – увязнете. И ощущение, что вы попали в какую-то параллельную реальность, у вас только усилится.

Четная сторона улицы – одноэтажные домишки, редко – двухэтажные, ну и частные дома. Нечетная сторона вас встретит сначала кладбищенской стеной, потом за «тем еще» ограждением будет тянуться железная дорога. Потому и с нумерацией домов здесь есть особенность: по четной стороне она доходит почти до ста сорока, по нечетной – еле до тридцати.

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На одесской Чернышевского кое-что осталось

И вот топаете вы по Чернышевского, начиная свой путь с самого ее начала – от Люстдорфской дороги. Слева от вас – часть Второго Христианского кладбища. И, как мы уже рассказывали, именно по Чернышевского в этом районе следовали похоронные процессии на старое городское кладбище…

Трудно сейчас поверить, что по Чернышевского ходил трамвай: на старой брусчатке (там, где она сохранилась) и следов не осталось от рельсов. Мне встретилась информация, что трамвай здесь следовал аж до Градоначальницкой. И было так до 1917 года. Потому и нет следов старых трамвайных путей.

Но не торопитесь, пройдите через железнодорожный переезд по Чернышевского, и вскоре за «Одессой Малой» увидите «последнюю реликвию» в память о трамвае. Это чудом сохранившийся остановочный павильон «гриб» постройки 1911 года. Впрочем, «сохранившийся» – это не совсем верно. Скорее, от бывшей остановки кое-что еще осталось. На Чернышевского вообще почти все именно так: кое-что осталось.

Остановка-гриб на Чернышевского

Этой остановке под названием «гриб» 111 лет

Кое-что осталось от дороги и тротуаров, потому как то, что называется дорожным покрытием, здесь просто иногда встречается, не более. Кое-что осталось от множества строений, связанных и с железной дорогой, и со складами, да и с некоторыми жилыми домами. Увидеть здесь следы грохов, какие-то полуразрушенные строения, полуживые ограждения можно на каждом шагу.

При этом улицу и самой тихой можно, пожалуй, назвать: такое впечатление, что находишься не в городе-миллионнике, а где-то далеко «на отшибе».

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Да, здесь все словно само собой «законсервировалось», как еще недавно это было и с Товарным переулком, пока в его затихшее бытие не ворвалось бурное строительство ЖК «Алексеевский».

Колорит на одесской Чернышевского: «сады камней», «сады пней»

На Чернышевского нет ни одного магазина. Нет, я даже не о супермаркетах, а о самых обычных – мини-продуктовых. Впрочем, и других «заведений» вы здесь тоже не встретите. Сюда надо приходить исключительно за местным колоритом, который сохранился и пополняется новыми «экземплярами».

Зато имеются свои достопримечательности. К примеру, ну просто умиляет хохма-надпись над узюсеньким проходом в один из двориков: «Прими нежный привет!». Ладно, надпись… Количество палисадничков всех видов и «моделей», с самыми порой невообразимыми ограждениями – это одна из главных примет сегодняшней Чернышевского. На местном языке это называется «сделать красиво», и вот уже лебеди, изготовленные умелыми руками чернышевцев из старых шин, «плывут» себе по этим зеленым островкам.

А эти «сады камней», то и дело встречающиеся вам на Чернышевского! А эти «сады пней»! Такое впечатление, что на Чернышевского решили оставить память о каждом удаленном дереве. Пни везде – в тех самых палисадничках, просто по дороге, у дома или ограждения. Лежат в одиночку, попарно, «группами», создавая какую-то совершенно непонятную картинку, как будто пытаются хоть как-то приукрасить старую улицу…

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У улицы Чернышевского появилась «обоснованная мечта»?

А что ожидает улицу завтра? В самом конце прошлого года на заседании депутатской комиссии по вопросам транспорта Одесского горсовета заговорили о строительстве тоннеля под железнодорожными путями на улице Чернышевского.

Глава транспортной комиссии и депутат Одесского горсовета Петр Обухов назвал этот тоннель «обоснованной мечтой». Еще в 2019 году он предлагал открыть проезд по улице Чернышевского в районе станции «Одесса-Малая», построив мост над железной дорогой, или создать обычный наземный переезд. Это бы позволило связать разные районы Одессы, которые разделяет железная дорога…

Но это пока лишь – возможное лучезарное будущее. На сегодняшний же день старая улица Чернышевского все еще такая, какой вы видите ее на наших фото. Сегодня это такое вот место – «вне времени» и, в общем, вне перемен…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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