Новости Одессы и Одесской области

В Одессе должникам за коммунальные услуги готовят неприятные запреты

В Одессе должникам за коммунальные услуги готовят неприятные запреты

Одесские тарифы на воду и газ не меняются с начала полномасштабного вторжения, но многие жители города все равно не платят за коммуналку. Вскоре это может привести ко многим ограничениям для должников.

Прежде всего у тех, кто не оплачивает жилищно-коммунальные услуги и имеет долги, появятся проблемы с продажей квартир или передачей их по наследству.

Об этом рассказал депутат Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, сообщает сайт “На Пенсии”.

Нардеп подчеркнул, что несмотря на мораторий на повышение тарифов, многие потребители не платят за воду.

Это при том, что тарифы в Одессе остаются неизменными с 24 февраля 2024 года и одни из наименьших в Украине:

  • на централизованное водоснабжение – 14,93 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость, это плюс 20%);
  • на централизованный водоотвод – 14,37 грн за 1 м3 (без налога на добавленную стоимость, это плюс 20%).

Для сравнения, в Умани людям уже приходится платить местному поставщику воды по 57 грн 50 коп. за кубометр и за водоснабжение и за водоотведение.

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Нардеп настаивает, что надо ужесточить законодательство и увеличить ответственность за неуплату коммуналки. Он предлагает, чтобы долги висели отягощением на квартире. Это лишит владельцев недвижимости продать ее, подарить или завещать. Законодатель считает, что это будет честное решение вопроса.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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