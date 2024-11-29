Почему постоянно меняются графики выключений света — пояснение ДТЭК

Об этом рассказали в ДТЭК.

Российские войска 28 ноября нанесли 11 масштабный удар по энергетике Украины с начала полномасштабной войны. Вчера страна-террорист направила около 100 дронов и более 90 ракет разных типов, включая «Калибры» с кассетными боеприпасами. Ликвидировать последствия таких ударов значительно сложнее.

Сейчас энергетики настраивают резервные схемы питания там, где это возможно. Ситуация остается сложной и непредсказуемой, отмечают в ДТЭК.

Украинцев призывают следить за официальными источниками информации, такими как Telegram ДТЭК, и верить в энергетиков.

Ночью и утром 28 ноября враг совершил очередную массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Удар задел подстанции, которые снабжают энергией АЭС. Из-за чего, три действующие атомные электростанции Украины снизили мощность.