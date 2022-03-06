Одесситы запасаются продуктами: пустые полки супермаркетов и взлет цен на овощи

С начала войны одесситы массово кинулись в магазины и на рынки запасаться продуктами. Тогда появилась информация, что отдельные торговые сети, пользуясь ситуацией, решили нажиться на покупателях, без зазрения совести завысив цены на продтовары и товары первой необходимости. Что почем сегодня в одесских супермаркетах и на рынках, выясняла «Одесская жизнь».

Картошка дорожает, хлеб по-прежнему доступен

По словам продавцов магазина торговой сети «Точка», за последнее дни цены на продукты взлетели примерно на 12%. И в самом ближайшем будущем продолжат расти, прогнозируют торговые работники.

А на сегодняшний день основной скачок цен совершил «борщевой набор». Лук, морковь, картошка стоят сегодня в «Точке» по 25 грн/кг – вдвое дороже, чем два дня назад. Крупы же покупатели «вымели» подчистую – осталась только гречка по 60 грн/кг.

Переплюнула «Точку» по ценам на картошку торговая сеть «Два шага». Здесь ее продают по 28 грн/кг. Хотя вчера, утверждают покупатели, купить в магазинах этой сети картошку можно было по 11,50.

В «Сiльпо» цены на «базовые» овощи тоже подпрыгнули: морковь 16 грн/кг, картошка – 24 грн/кг, свекла – 19,39грн/кг. Правда, капусты нет вообще. Зато вполне доступны яблоки (21 грн/кг) и бананы (32 грн/кг).

С хлебом все в порядке – стеллажи заполнены, и цены на «социальные» сорта не изменились. Хлеб «Одесский» стоит сегодня 14,49 грн.

Есть растительное масло – от 48 до 65 гривен за бутылку.

Вместе с тем, на полках с молочкой, мясом, крупами – практически хоть шаром покати. Макаронные изделия в продаже остались, но самые дорогие. Из круп – только элитный рис.

А вот в сети «Копейка» картошку – правда, слегка «подуставшую» – продают по 9,30 грн/кг, лук – по 18.50 грн/кг, морковь – по 16,50 грн/кг.

Есть развесной сахар – по цене 24,35 грн/кг. И дешевые макароны – от 9,90 до 27 грн за 450 грамм. Яйца здесь стоят по 3,10 грн. Пакет муки весом 1,8 кг – 32,20 грн. Есть в «Копейке» и куриное мясо: четверть – 73,20грн/кг и филе – 131,90 грн/кг. Нет молока и сливочного масла.

«Таврия» без скидок, «социальный» АТБ и недешевый «Гурман»

В сети «Таврия В» все акции и скидки для покупателей отменены. Но цены остались, практически, без изменений. Есть мясо, молочка. «Повыметали» сахар, крупы и макароны.

Пусты контейнеры с сахаром и полки с растительным маслом в магазинах сети АТБ. Но цены на продукты, по нынешним временам, здесь вполне демократичные: яйца стоят 28 грн/десяток, колбасные изделия – от 150 до 300 грн/кг. Есть овсяные хлопья по 30,40 грн и гречневые – по 67,90 грн.

А вот магазины сети «Гурман» ценами не радуют. Если картошку и лук здесь продают по средним на сегодняшний день в торговых сетях ценам, то сахар в «Гурмане» стоит 51,8 грн/кг, яйца поштучно – 35 грн/десяток, в упаковке – 45 грн/десяток.

На мини-рынках – дешевле

Самые дорогие сегодня, судя по всему, овощи на Привозе: картошка, лук, морковь – по 30 грн/кг, свекла – 25 грн/кг, капуста – 35 грн/кг. Цены на мясо, творог, практически, не изменились: свинина мякоть 120-130 грн/кг, говядина мякоть 220-230 грн/кг, творог 80-150 грн/кг. Остались прежними и цены на курятину: фарш от 80 до 134 грн/кг, четверть – 74 грн/кг, филе – 134 грн/кг. Яйца можно купить от 37 до 50 грн за десяток.

Цены в рыбном корпусе: хек молочный – 100 грн/кг, филе пангасиуса – 120 грн/кг, семга – 740 грн/кг.

Есть в каждом микрорайоне Одессы и свои мини-рынки. И цены там, порой, выгодно отличаются от ценников Привоза. Так, например, на базарчике, расположенном на улице Солнечной в районе старой Аркадии, все ингредиенты борщевого набора – ккартошку, лук, морковь, свеклу, капусту – можно купить по цене 22 грн/кг. Апельсины стоят здесь 40-50 грн/кг, грейпфрут – 45 грн/кг, лимоны – 40 грн/кг, мандарины – 50 грн/кг.

Зато на Привозе активно торгуют сегодня стеариновыми свечами: украинскими – по 60 гривен за десяток, польскими – по 70 грн.

Цены на товары «для дома, для семьи» здесь не повысили. Так же, как и в популярной сети «женских» магазинов EVA: стиральные порошки, моющие средства, памперсы для малышей если и подорожали, то ненамного.

Цены на продукты пообещали регулировать

В общем, главным дефицитом в Одессе на сегодняшний день оказались молочные продукты и крупы. В то же время, цены на продтовары и товары первой необходимости в городе пока что головокружительного скачка не совершают. Торговцев, пожелавших нажиться на всеобщей беде, достаточно быстро сумели приструнить.

К тому же, по заявлению министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, на период военного времени в Украине на базовые продукты должно быть установлено государственное регулирование цен. С обращением удержать цены на продукты питания, средства личной гигиены и медицинские препараты обратился к правительству и Одесский облсовет.

Вместе с тем, по сообщению главы Военной администрации региона Максима Марченко, в Одессе и области для населения создается двухмесячный запас продовольствия.

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