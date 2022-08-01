Из порта Одессы вышел первый зерновоз (видео)

Сегодня утром, в понедельник, 1 августа 2022 года, из порта Одессы вышел первый зерновоз в рамках реализации инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания. Это первое судно, покинувшее одесский порт с начала войны.

Об этом сообщает Мининфраструктуры Украины и публикует соответствующее видео.

По словам очевидцев, гул отходящего судна был очень хорошо слышен в центре города.

«Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт в Ливане с 26 тыс. тонн украинской кукурузы»,

– сообщают в Мининфраструктуры.

«Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокировка портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную в следующем году»,

– прокомментировал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, в портах Большой Одессы уже ждут свою очередь еще 16 судов. Это те суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения россии.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

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Фото Asia Plus, видео с Facebook-страницы Мининфраструктуры Украины