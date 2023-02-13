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Одесский Привоз: что почем и «что зачем»?

Одесский Привоз: что почем и «что зачем»?

Давненько не были на нашем Привозе, на этом вечном источнике оптимизма и продуктового ажиотажа. Там многое меняется, но об этом расскажем позже. Сегодня, 13 февраля, отвечаем на главный вопрос: что почем?

Одесские разговоры

На атмосферном рынке не перестают обмениваться своеобразными словесными посылами из серии «А поговорить?». Наблюдаю: подходит человек к прилавку с овощами. Ценников нет. Спрашивает:

— Почем?

Ответ продавца озадачивает:

— Зачем?

— Что почем, спрашиваю.

— Что зачем, отвечаю.

Ну, думаю, сейчас начнется! Ничуть не бывало.

— Я спрашиваю, что у вас почем?

— А я интересуюсь, вы зачем спрашиваете — чтобы купить или просто так?..

Ну а мы не просто так. Мы делаем срез цен на середину февраля на Привозе.

Привоз: цены на овощи и фрукты 13 февраля

Начнем с овощей:

  • картофель — 12-18 грн;
  • лук — 40-50 грн (по этому поводу, конечно, раздается «он что, золотой?!», впрочем, то же самое я услышала и в рядах с яйцами);
  • свекла — 20-25 грн;
  • капуста — 20-25 грн; (цветная стартует от 50 грн)
  • чеснок — 120-150 грн;
  • «зеленушка» — 1020 грн за пучок, есть «букетики» по 5 грн, но они «наводят тоску».
Овощной лоток на Привозе

Цены на картошку, лук, чеснок на Привозе.

Продажа картошки и лука на Привозе

Цены на овощи на Привозе.

Теперь — к фруктам:

  • яблоки — 13-20 грн;
  • хурма — 160-170 грн;
  • мандарины — 35-55 грн;
  • апельсины — 40-55 грн; (это в среднем, есть и подороже)
  • бананы — 45-50 грн;
  • лимоны — стартуют от 45 грн.
Продажа фруктов на Привозе

Цены на фрукты на Привозе.

Торговые ряды на Привозе

Торговые ряды на Привозе

Привоз: цены на молочку и мясо 13 февраля

В молочный корпус!

  • брынза — 140-170 грн;
  • творог — 90-110 грн;
  • сметана — 100-110 грн
  • яйца — 55-85 грн.
Продажа молочных продуктов на Привозе

Молочные продукты на Привозе.

Продажа яиц на Привозе

Цены на яйца на Привозе.

А как с мясом?

  • телятина — 140-180 грн (в зависимости от части);
  • свинина — 150-190 грн (в зависимости от части);
  • сало — 130-160 грн (тонкое и среднее), потолще стартует от 200 грн и выше, выше, выше;
  • курица бройлерная — от 80 грн за кг; курица домашняя — от 100-110 грн за кг.

Продажа мяса на Привозе

Фото Марии Котовой

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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