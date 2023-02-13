Одесский Привоз: что почем и «что зачем»?

Давненько не были на нашем Привозе, на этом вечном источнике оптимизма и продуктового ажиотажа. Там многое меняется, но об этом расскажем позже. Сегодня, 13 февраля, отвечаем на главный вопрос: что почем?
Одесские разговоры
На атмосферном рынке не перестают обмениваться своеобразными словесными посылами из серии «А поговорить?». Наблюдаю: подходит человек к прилавку с овощами. Ценников нет. Спрашивает:
— Почем?
Ответ продавца озадачивает:
— Зачем?
— Что почем, спрашиваю.
— Что зачем, отвечаю.
Ну, думаю, сейчас начнется! Ничуть не бывало.
— Я спрашиваю, что у вас почем?
— А я интересуюсь, вы зачем спрашиваете — чтобы купить или просто так?..
Ну а мы не просто так. Мы делаем срез цен на середину февраля на Привозе.
Привоз: цены на овощи и фрукты 13 февраля
Начнем с овощей:
- картофель — 12-18 грн;
- лук — 40-50 грн (по этому поводу, конечно, раздается «он что, золотой?!», впрочем, то же самое я услышала и в рядах с яйцами);
- свекла — 20-25 грн;
- капуста — 20-25 грн; (цветная стартует от 50 грн)
- чеснок — 120-150 грн;
- «зеленушка» — 1020 грн за пучок, есть «букетики» по 5 грн, но они «наводят тоску».
Теперь — к фруктам:
- яблоки — 13-20 грн;
- хурма — 160-170 грн;
- мандарины — 35-55 грн;
- апельсины — 40-55 грн; (это в среднем, есть и подороже)
- бананы — 45-50 грн;
- лимоны — стартуют от 45 грн.
Привоз: цены на молочку и мясо 13 февраля
В молочный корпус!
- брынза — 140-170 грн;
- творог — 90-110 грн;
- сметана — 100-110 грн
- яйца — 55-85 грн.
А как с мясом?
- телятина — 140-180 грн (в зависимости от части);
- свинина — 150-190 грн (в зависимости от части);
- сало — 130-160 грн (тонкое и среднее), потолще стартует от 200 грн и выше, выше, выше;
- курица бройлерная — от 80 грн за кг; курица домашняя — от 100-110 грн за кг.
Фото Марии Котовой