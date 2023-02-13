Одесский Привоз: что почем и «что зачем»?

Давненько не были на нашем Привозе, на этом вечном источнике оптимизма и продуктового ажиотажа. Там многое меняется, но об этом расскажем позже. Сегодня, 13 февраля, отвечаем на главный вопрос: что почем?

Одесские разговоры

На атмосферном рынке не перестают обмениваться своеобразными словесными посылами из серии «А поговорить?». Наблюдаю: подходит человек к прилавку с овощами. Ценников нет. Спрашивает:

— Почем?

Ответ продавца озадачивает:

— Зачем?

— Что почем, спрашиваю.

— Что зачем, отвечаю.

Ну, думаю, сейчас начнется! Ничуть не бывало.

— Я спрашиваю, что у вас почем?

— А я интересуюсь, вы зачем спрашиваете — чтобы купить или просто так?..

Ну а мы не просто так. Мы делаем срез цен на середину февраля на Привозе.

Привоз: цены на овощи и фрукты 13 февраля

Начнем с овощей:

картофель — 12-18 грн;

лук — 40-50 грн (по этому поводу, конечно, раздается «он что, золотой?!», впрочем, то же самое я услышала и в рядах с яйцами);

свекла — 20-25 грн;

капуста — 20-25 грн; (цветная стартует от 50 грн)

чеснок — 120-150 грн;

«зеленушка» — 1020 грн за пучок, есть «букетики» по 5 грн, но они «наводят тоску».

Теперь — к фруктам:

яблоки — 13-20 грн;

хурма — 160-170 грн;

мандарины — 35-55 грн;

апельсины — 40-55 грн; (это в среднем, есть и подороже)

бананы — 45-50 грн;

лимоны — стартуют от 45 грн.

Привоз: цены на молочку и мясо 13 февраля

В молочный корпус!

брынза — 140-170 грн;

творог — 90-110 грн;

сметана — 100-110 грн

яйца — 55-85 грн.

А как с мясом?

телятина — 140-180 грн (в зависимости от части);

свинина — 150-190 грн (в зависимости от части);

сало — 130-160 грн (тонкое и среднее), потолще стартует от 200 грн и выше, выше, выше;

курица бройлерная — от 80 грн за кг; курица домашняя — от 100-110 грн за кг.

Фото Марии Котовой