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Отключения света в Одессе: будут жестские ограничения?

Отключения света в Одессе: будут жестские ограничения?

Из-за аварии на электроподстанции в селе Усатово Одесского района, случившейся сегодня утром, 4 февраля, в ближайшие несколько дней в Одессе и Одесском районе будут продолжаться существенные ограничения энергоснабжения.
Об этом сообщил сегодня на брифинге в Одессе глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По словам Кудрицкого, сейчас энергетики направляют усилия на ремонт одного из энергообъектов, что позволит восстановить канал подачи электроэнергии в Одессу и выйти на графики подачи электроэнергии два часа через шесть. Также город и окружающий район будут заживлять за счет энергоснабжения на севере и юге Одесской области, поскольку сегодняшняя авария не коснулась этих частей региона.

«Будем смотреть, как перезаживить потребителей на севере, юго-западе Одесщины, которые не пострадали от сегодняшнего события. Убрать мощность, которую они потребляют из тех подстанций, которые могут питать Одессу. Будем производить резервные схемы питания»

– пояснил глава правления «Укрэнерго».

Также он сообщил, что все три подстанции, питающие Одессу, получили повреждения в результате ракетных ударов и атак дронами.

«Оборудование, которое вышло сегодня из строя, также пострадало несколько раз во время атак. Мы его восстанавливали. К сожалению, его физический ресурс подошел к концу»,

– отметил Кудрицкий.

При этом он уточнил, что подключение газотурбинной электростанции мощностью 25 МВт из США, которую должны передать Одессе, о чем ранее сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, займет недели.

Напомним, утром субботы, 4 февраля, на электроподстанции в Усатово под Одессой произошла масштабная авария с пожаром. В результате вся Одесса и часть Одесского района остались без света.

Читайте также: Подробности субботней аварии на подстанции: когда Одесса снова будет со светом?

Источник: Суспiльне Одеса

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