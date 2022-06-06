Британская разведка рассказала, чем рашисты могли «нашпиговать» остров Змеиный

Войска рф могли установить на острове Змеином в Одесской области всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс «Тор» и зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования «Панцирь С1». Об этом сообщает британская разведка.

По данным разведки, россиянам нужно это вооружение для защиты своих кораблей в Черном море.

«После затопления крейсера «Москва», россияне, вероятно, переместили несколько сил ПВО на остров Змеиный в Черном море, в том числе системы SА-15 и SA-22. По всей вероятности, оружие предназначено для обеспечения воздушной обороны российских военно-морских кораблей, действующих вокруг острова»,

– говорится в сообщении.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в свою очередь прокомментировал, что на острове Змеином войска рф продолжают наращивать свои боевые возможности. Впрочем, украинские ВМС проводят сдерживающие мероприятия.

Напомним, 24 февраля 2022 года российские войска атаковали остров Змеиный, входящий в Килийский район Одесской области. Вечером того дня остров был захвачен.

28 февраля стало известно, что украинские военные находятся в плену. Их вернули домой 24 марта.

Напомним, остров Змеиный снискал славу второй Чернобаевки, так как путинские фашисты уже неоднократно несли там военные потери.

Как сообщала «Одесская жизнь», утром 2 мая украинский беспилотник «Байрактар» уничтожил в районе острова Змеиного два российских катера типа «Раптор».

А в апреле в окрестностях острова Змеиного был потоплен флагман российского флота ракетный крейсер «Москва».

Источник: Суспiльне

Фото: CNN