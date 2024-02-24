Когда и как закончится война: отвечают наши защитники

Пехотинец Федор: «В этой войне никаких компромиссов не будет»

Война закончится через полтора года нашей победой, считает Федор. По словам бойца, у большинства его сослуживцев настрой боевой.

— Конечно, всем хочется мира, хочется избежать жертв, да и просто хочется домой, — говорит боец. — Хорошо, что стали давать больше отпусков. В самом начале войны этого не было. Но в любом случае, о каких-либо уступках врагу никто даже предположительно говорить не хочет. Все понимают, что в этой войне никаких компромиссов не будет. Враг настроен на уничтожение нас как государства и нации. И любое компромиссное перемирие только даст ему возможность подготовиться к следующему нападению с учетом прежних его ошибок.

Гранатометчик Андрей: «Лучше живьем сгореть, чем попасть к ним в рабство»

— Война напоминает мне извержение вулкана. Там, куда она приходит, текут реки огня, а с неба сыплется пепел, — говорит Андрей. — Посмотрите на вулкан, извергающий лаву в Исландии, — это очень похоже на нашу Авдеевку или Крынки. Но война — это не природная стихия. Она сама собой не закончится. И хотя противник значительно превосходит нас в количестве солдат и техники, все равно не может победить. Мы хорошо держим строй. Это означает, что военная стратегия выбрана правильно.

По мнению Андрея, чтобы выкинуть россиян с украинской земли, Вооруженным силам Украины необходимо качественное пополнение личного состава. Удерживать освобожденные села и поселки только за счет западного вооружения невозможно. Ведь позиции всегда держит пехота. Но понятие «мобилизация», считает боец, в нашей стране перекручено и изуродовано. Вместо проведения базовой общевойсковой подготовки для всех военнообязанных, их просто отлавливают и пакуют в «бусы».

— Если мы не справимся с мобилизацией, это сделают за нас россияне, — убежден Андрей. — Им всегда требуется «пушечное мясо» и все наши ресурсы на оккупированных территориях.

Не способствует скорой победе, на его взгляд, и система государственного управления, повсеместно отступающая от буквы закона.

— В законе написано о «планомерном переводе национальной экономики и органов власти на функционирование в условиях военного времени». Но вместо подготовки нашей экономики к войне мы перекладываем плитку в городах, — говорит боец. — Мы надеемся на помощь иностранных партнеров, а своим предпринимателям и волонтерам усложняем жизнь.

Настроения военных в окружении Андрея за два года войны тоже существенно изменились. Многие хотят домой. Кому-то удается уйти со службы по семейным обстоятельствам — инвалидности родителей или уходу за ребенком. А вот по состоянию здоровья списаться почти невозможно. Кроме того, нередко, возвращаясь из отпусков, бойцы выглядят морально опустошенными, а не отдохнувшими и полными сил.

— Почти у всех одна и та же история — люди не уважают военных, смотрят с неприкрытым раздражением. Власть творит какую-то дикость, везде крадут деньги, которые так необходимы на фронте, — говорит Андрей. — Мы ждем новых людей, но их нет в достаточном количестве. Мобилизация общества и экономики идет очень медленно.

Но, несмотря на все это, украинцы обязаны выстоять. Ведь россияне не просто убивают людей — они уничтожают человеческое достоинство.

— Лучше живьем сгореть в вулканической лаве, чем попасть к ним в рабство. Тот, кто не понял этого за 10 лет вторжения, вероятно, уже и не поймет.

Стрелок Вадим: «На оборонительной стратегии можно вести войну 10-15 лет»

— Когда закончится война — вопрос сложный, — говорит Вадим. — Война ведется в полях, лесопосадках и населенных пунк¬тах, а завершается в кабинетах политиков.

Вадим не скрывает, что в армии критическое положение с вооружением. К тому же в воюющей стране практически нет военно-промышленного комплекса.

— Все это должно было быть позавчера. Еще с начала войны надо было готовить эшелонированную оборону, создавать укрепрайоны, — говорит военный. — Каждый крупный город — тем более Одесса, портовый город — должен быть укрепрайоном. А воевать надо техникой и артиллерией, а не пехотными массами. Не хватает авиации — применять дроны.

Если россия может позволить себе, несмотря на санкции, платить золотом Ирану за военные заказы, то Украина, ввиду зависимости от поддержки Запада, рассчитывает решить критическую ситуацию на фронтах мобилизацией, отмечает военный.

— К мобилизации должен быть совсем другой, индивидуальный подход, — убежден Вадим. — Кроме того, надо привлекать людей контрактами. Где брать деньги? Воровать нужно меньше. Например, украинская частная военная компания «Омега Консалтинг груп» предлагала на контрактной основе проводить контрдиверсионные мероприятия в Сумской и Черниговской областях. Власть не пошла на это. Пожалела денег? Ну да, жизни рядовых граждан дешевле…

Сегодня, по словам бойца, украинские военнослужащие во многом разочарованы.

— Люди не чувствуют заботы о себе: отвратительное отношение при прохождении ВВК, гражданского общества. Клеймят, ненавидят сотрудников ТЦК, хотя это вчерашние фронтовики, переведенные в тыл по состоянию здоровья. А почему бы военнообязанным, которых приходится «отлавливать» по маршруткам, не подняться и самим не пойти защищать родину с оружием в руках, — негодует Вадим. — Но людям хочется, чтобы воевали одни и те же — с контузиями, ранениями, кучей болезней.

Учитывая ситуацию на фронтах, стратегия, по словам Вадима, должна быть сейчас сугубо оборонительной. Ни о каких контрнаступлениях и думать не приходится. Вместе с тем на оборонительной стратегии, оборудованных фортификационных сооружениях можно вести войну и 10-15 лет.

— Война в таком случае не закончится. Но и людей бы гибло меньше, — полагает Вадим. — При этом, собственно, никто не мешает и путину, и нам бить по тылам противника. Поэтому Украине необходимо уделять много внимания ПВО, и кое-что в этом направлении делается.