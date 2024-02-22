Новости Одессы и Одесской области

Присоединится ли Приднестровье к россии в конце февраля

Присоединится ли Приднестровье к россии в конце февраля

На 28 февраля 2024 года в сепаратистском пророссийском анклаве, который называет себя Приднестровской молдавской республикой, пройдет съезд депутатов всех уровней. Из-за этого поползли слухи, что соседи Одесской области попросятся в состав россии. «Одесская жизнь» собрала мнения экспертов, насколько это возможно.

Аналитик Украинского института будущего Вадим Денисенко поделился своим видением ситуации с нашими коллегами из издания «Думская».

По его словам, вероятность того, что Приднестровье внезапно объявит о присоединении к россии, минимальна.

Наоборот, власти непризнанной республики ждут окончания войны в Украине, чтобы после победы нашей страны попробовать интегрироваться в Европу, используя для этого Молдову и Румынию.

Денисенко привел в пример референдум 2006 года, когда 97% голосов были отданы за присоединение к рф, но после этого ничего не последовало. Зато Молдова не стала поднимать таможенные ставки. Поэтому планируемый съезд – это давление на Кишинев, а не подготовка к присоединению к россии.

Эксперт считает, что запланированный съезд – это реакция на увеличенные недавно Молдовой таможенные тарифы, что сильно повлияло на экономику Приднестровья.

Похожего мнения придерживается Артем Филипенко, заведующий сектором в Национальном институте стратегических исследований:

– На всякий случай напомню, что еще в 2006 году в Приднестровском регионе Республики Молдова состоялся так называемый «референдум» о независимости с будущим присоединением к рф. Как ни странно, он также был вызван «таможенным вопросом»,

– написал он на своей странице в Facebook.

О том, что сейчас происходит во взаимоотношениях между Молдовой и сепаратистами из Приднестровья, «Одесская Жизнь» подробно рассказывала в материале: У Приднестровья проблемы, а боится Молдова.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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