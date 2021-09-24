О мощении одесских дорог и порядочных женщинах

Ну или что-нибудь другое в зависимости от душевного настроя. И если мы сегодня часто сокрушаемся на тему «плитку только постелили, а она уже шатается-ломается», то сразу возникает вопрос: а как было раньше?

История под ногами

Впрочем, частично «как было раньше» можно увидеть и сегодня. Путешествуя по улицам-переулкам города, «Одесская жизнь» не раз обращала внимание, что в некоторых местах можно увидеть, чем и как мостили тротуары и проезжую часть.

К примеру, в Покровском переулке мы увидим сразу несколько «слоев» дорожного покрытия. Интересен в этом смысле Интернациональный (он же Занделовский) переулок. На спуске Степана Олейника вообще можно часами бродить с фотоаппаратом: это наглядное пособие по изучению истории дорожного покрытия.

Все подобные места перечислить невозможно. А вот одесский краевед, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов поведал нам по этому поводу очень характерную историю из далекого прошлого одесских дорог. И становится понятно: проблемы с мощением одесских улиц — тема вечная.

Сидите дома…

Дмитрий Жданов ссылается на одесского старожила О.Чижевича:

«Одесский старожил О. Чижевич в своих воспоминаниях красочно описал проблемы дорог в Одессе 19 века. В частности, Чижевич упоминает закупку некачественного камня для мощения: «Камень, который использовали для мощения мостовых Одессы был такого качества, что в одну осень и зиму превращался в глинистую грязь и затем весною собирался с улиц арестантскою рабочею ротою и вывозился на чумную гору. Немногим известно, что наша т.н. Чумная гора представляет собою грандиозный памятник одесских шоссированных улиц, в котором заключается несколько миллионов городских денег».

Далее Чижевич указывает на один из трюков подрядчиков, крадущих деньги на закупке стройматериалов: «Кучи щебня, принятые в одном месте строительным Комитетом, ночью перевозились подрядчиком на другую улицу и там вторично принимались и т.п.»

Дмитрий Жданов даже поведал по этому поводу еще один любопытнейший факт. Краевед пишет: «Плохие дороги были в Одессе и при графе Строганове. Грязь и ухабы на многих улицах препятствовали движению экипажей, особенно в ночное время. Все жалобы начальству оставались без последствий. Тогда придумали напустить на графа одну из одесских львиц, жену австрийского консула. При первом свидании с графом она сказала, что дороги настолько ужасны, что по вечерам опасно выезжать из дому. На это граф ответил: «Порядочные женщины по ночам сидят дома»…

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Фото Марии Котовой