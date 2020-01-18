Спуск Степана Олейника: наглядное пособие по изучению исторической одесской плитки

Вот никогда не знаешь, на что можно «наткнуться», изучая город. В данном случае — город под ногами.

Вот совсем недавно «Одесская жизнь» рассказывала об исторической одесской плитке-брусчатке и ее такой разнообразной «судьбе», как произошло что-то вроде находки в тему.

Мы — на спуске Степана Олейника. Где он находится? Это переименованный в честь нашего известного земляка, поэта, писателя-юмориста, бывший спуск Перекопской Победы, то есть место, соединяющее сегодняшнюю Градоначальницкую и Балковскую.

Унылое место, скажу я вам, но примечательное. Здесь проходит линия трамвая 15-го маршрута. Вот и обратим внимание на место, где проходят рельсы.

Что видим? Плитку, брусчатку. Ну и что? А то, что именно на этом спуске, так уж исторически сложилось, уложили в в разные времена практически все «виды» того, что мы называем уличным покрытием.

Мало кто вглядывается, это и понятно. На спуске мало жилых домов, здесь, в основном, проезжают на авто и в том же трамвае. А вглядеться есть во что. Мы, можно сказать, попадаем в плиточный музей под открытым небом.

Надо же: тут есть места, где даже на одном квадратном метре можно разглядеть сразу несколько видов дорожного покрытия. Тут вам и лавовые плиты, и брусчатка, и куски уже более современного асфальта, и даже плиты уже почти из «сегодня».

А еще есть и «лысые куски», поросшие травой. Еще бы! Как сообщает издание «Одесская история», выложенное на спуске покрытие уникально: здесь можно познакомиться с брусчаткой из каменного битка, знаменитого итальянского булыжника, который в обязательном порядке завозили в Одессу используя его как корабельный балласт. Ну и, конечно же, с теми же лавовыми плитами, завезенными в Одессу из Италии…

Вот так само время, с его обычным течением и сюрпризами, создало на протяжении десятков и десятков лет на малоприметном спуске настоящий музей. А мы себе проезжаем-проходим по нему и не замечаем.

Смотришь на все это — сразу понимаешь, что однажды наступит время реконструкции и этого спуска. Вот тогда и начнется очередной виток борьбы за сохранение исторического подножного наследия.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!