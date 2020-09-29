Покровский переулок: одесский шарм и «музей» тротуарного покрытия (фоторепортаж)

Старый Покровский переулок не так уж и велик: он протянулся от улицы Жуковского до улицы Троицкой, но являет собой довольно яркую картинку Одессы, перешедшей из далекого вчера в день сегодняшний.

В переулок — через арку

Почему Покровский? Переулок носит такое название благодаря находившейся когда-то здесь Покровской церкви. Она не сохранилась. И уж тем более не сохранилась другая церковь, стоявшая на этом месте — деревянная старообрядческая, известная с 1797 года.

А переулок живет, и его сегодняшний день уникален уже тем, что попасть в Покровский переулок со стороны ул. Жуковского можно лишь через арку — ну как во двор в исторический части города. Арка, между тем, сравнительно новая, как и дом, благодаря которому появился этот необычный вход в переулок.

Ряды авто, авто, авто. И так — по всему переулку, но с одним исключением. Сюда выходит торец здания СБУ, так вот, рядом с ним — ни одной припаркованной машины.

Каждый кусочек переулка по-своему примечателен. Здесь воедино собрано все — и арт-объект «Одесский шарм», в котором угадывается «раньшая» Одесса, и новинки, и колесоотбойные тумбы из прошлого. Что касается тумб, то эти столбики сохранились здесь в большом количестве. Стоят себе, пусть даже покосившись, словно стойко продолжают охранять фасады от каретных колес.

Указатели-дворы-ворота

Уличные указатели здесь не пестрят особым разнообразием, зато есть одна особенность, достаточно редкая для одесских улиц: все дома «снабжены» номерами, на некоторых красуется даже не один.

Большинство дворов спрятаны за кодовыми замками на воротах. Есть и дружелюбно открытые дворики: вас встретят «классические» бельевые веревки, выставленные комнатные цветы в горшках и представители ушасто-хвостатого племени. Если покажется мало — загляните в окна: самые современные коты-сфинксы будут наблюдать за вами из окон старых домов Покровского переулка.

Ворота же зачастую служат местом для объявлений и воззваний. На одном из них, например, нас призывают соблюдать правила уличного движения.

Кусочки переулка

Покровский — из очень зеленых переулков. Деревья сочетаются с аккуратно оформленными кустарниками. Нехватка уличных скамеек (тоже примета одесских улиц) заполняется появлением временных самодельных.

О том, что переулок показался сотканным из кусочков — не случайно. Тут — мусор, тут — такая чистота, что, кажется, с пылесосом убирали. Тут — новый дом, тут — давний-давний памятник архитектуры.

Например, на одном из них значится, что это — «дом Жебрака с лавками постройки 1830-х годов». Кстати, по поводу этого здания до сих идут споры. Издание «Домофото», например, сообщает, что «здание занесено в список памятников с ошибочными данными. Дом Жебрака в действительности находился в Красном ряду по Александровскому проспекту, 12-22».

И все виды уличного мощения

А еще Покровский переулок — по-своему сам себе музей в смысле тротуарного покрытия. Это одно из мест в Одессе, где можно увидеть и кусочек старинного тротуара, и, конечно же, современную плитку, и чуть ли не все виды мощения улиц в разные периоды.

Смотрите под ноги — историческая брусчатка переходит в куски асфальта, он — в современную плитку. А еще в переулке есть «кусочек», где можно увидеть грубоватое мощение из плит песчаника (вспомним Воронцовский переулок, где подобные плиты выложены в качестве мини-экспозиции), лавовых плит и т.д.

Все это потом было закрыто асфальтом, но он сейчас вытоптан временем — и вот вам еще одна экспозиция прямо под ногами.

Ну а сам Покровский переулок кажется сегодня тихим, словно спрятавшимся в центре шумного города. И если вы будете по нему прогуливаться, то делайте это не спеша — только так вы увидите и его «следы былой красоты», и ощутите его чисто одесский шарм.

Фото: Мария Котова