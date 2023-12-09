Одесский роддом получил новое медицинское оборудование (фото)

В Одессе продолжается реализация городской целевой программы «Здоровье», в рамках которой для роддома №4 за средства городского бюджета приобретено новое медицинское оборудование и мебель.
По сообщению пресс-службы одесской мэрии, в частности, закуплены две открытые реанимационные системы для новорожденных, операционный стол с набором аксессуаров, передвижные бестеневые светильники, фетальные мониторы, функциональные кровати.
А лаборатория роддома №4 получила гематологический анализатор и коагулометр для качественного и точного проведения необходимых анализов.
Также роддом снабдили генератором для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры и оказания медицинской помощи женщинам и младенцам в любых условиях.
«Обеспечение современным оборудованием медицинских учреждений, где рождаются маленькие одесситы, является важным вкладом в здоровье будущих поколений горожан», – сообщают в горсовете.
Программа «Здоровье» предполагает финансирование ряда мер, направленных на улучшение состояния здоровья и предоставление качественной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.
Читайте также: Четыре одесских роддома потеряют самостоятельность: их присоединят к больницам.