Новости Одессы и Одесской области

Одесский роддом получил новое медицинское оборудование (фото)

Одесский роддом получил новое медицинское оборудование (фото)

В Одессе продолжается реализация городской целевой программы «Здоровье», в рамках которой для роддома №4 за средства городского бюджета приобретено новое медицинское оборудование и мебель.

По сообщению пресс-службы одесской мэрии, в частности, закуплены две открытые реанимационные системы для новорожденных, операционный стол с набором аксессуаров, передвижные бестеневые светильники, фетальные мониторы, функциональные кровати.

Одесский роддом №4, фасад

Одесский роддом №4, оборудование

Одесский роддом №4, монитор

А лаборатория роддома №4 получила гематологический анализатор и коагулометр для качественного и точного проведения необходимых анализов.

Одесский роддом №4, новое оборудование

Одесский роддом №4 снабдили новым оборудованием

Оборудование для лаборатории одесского роддома

Также роддом снабдили генератором для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры и оказания медицинской помощи женщинам и младенцам в любых условиях.

«Обеспечение современным оборудованием медицинских учреждений, где рождаются маленькие одесситы, является важным вкладом в здоровье будущих поколений горожан», – сообщают в горсовете.

Программа «Здоровье» предполагает финансирование ряда мер, направленных на улучшение состояния здоровья и предоставление качественной медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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