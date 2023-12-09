Одесский роддом получил новое медицинское оборудование (фото)

Сто лет на сцене: балетная труппа Одесского оперного театра отмечает юбилей 7 декабря балетная труппа Одесского национального академического театра оперы и балета отметила 100 лет со дня основания. Отметить такую солидную дату в условиях войны решили скромно, показом классического но любимого зрителями балета – «Жизель». ПОДРОБНЕЕ

Как я был Пушкиным: одесский двойник поэта рассказал, как ему живется теперь Одесский экскурсовод и гид Андрей Дембицкий из-за своего сходства с поэтом Александром Пушкиным много лет работал в образе поэта – водил экскурсии, в том числе и театрализованные, принимал участие в литературных событиях города. Мы поговорили с Андреем и узнали, с чего все началось и есть ли место Пушкину в его жизни сейчас. ПОДРОБНЕЕ