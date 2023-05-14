Родить во время войны: история одесситки, которая решилась и не пожалела

В Украине 14 мая празднуют День матери. Их вклад в нашу жизнь трудно переоценить. Они рожают, воспитывают, любят. Несмотря на все и даже вопреки войне. Мы расскажем историю одесситки, которая не планировала материнство в столь сложное время. Но не пожалела, что привела в мир сына.

Сомневалась, оставлять ли беременность

Трехмесячный Назарий пообедал и собирается отдыхать. Он спокойно качается в люльке, пока мы с его мамой общаемся. Мальчик дал нам немного времени на разговор. Молодая мама Елена Солиенко улыбающаяся и немного смущенная. Она готова рассказать о своей новой роли.

Стать мамой Елена хотела долгие годы. Но говорит, что не планировала рожать в столь сложное время. Так уж случилось, что даже мечтать перестала.

— Может, уже так надо, может, не будет у меня детей, — вспоминает женщина. — И когда она отпустила эту ситуацию, Бог послал мне ребенка.

Елена думала, оставлять ребенка или нет. Колебалась из-за страха. Учитывая свой возраст, решила, что беременность может стать последним шансом материнства.

— Когда узнала, что при надежде, — не поверила. Оба теста показали две полоски. Понимание того, что во мне что-то живет, ко мне долго приходило, — говорит женщина.

Назарий растет без отца. Мужчина от него отказался. Для Елены принять это было очень сложно.

После УЗИ на четырнадцатой неделе, получив фото малыша, Елена окончательно поверила в свою беременность. Но идентифицировать себя как маму женщина смогла только на пятом месяце беременности. Тогда она поняла: у нее будет ребенок.

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«Я должна быть здорова ради сына»

Носить сына под сердцем во время сирен и взрывов было тяжело. Женщина переживала, что это отразится на внутриутробном развитии ребенка. Как-то летом грянул гром. Елена была на улице и очень испугалась. — У меня тряслись ноги, и едва доковыляла до пятого этажа, — вспоминает она.

Но женщина всегда помнила, где черпать силы. Ради сына. Елена представляла, каким он будет после рождения, и какой она станет счастливой. Представляла себя мамой, потому что так долго этого ждала. Говорит, что не имеет выбора и должна быть здоровой и рассудительной.

Назарий родился 2 февраля 2023 года. По словам мамы, появился на свет хорошим здоровым мальчиком. Елена всегда хотела назвать сына Андреем. Но пока ходила беременная, передумала. Говорит, что ее сын требователен и очень умен. Вспоминая день рождения Назария, она умилилась и прослезилась. Это был трогательный момент. По словам Елены, ни одно видео и разговоры о появлении ребенка не передадут настоящих эмоций.

— Ты не поймешь материнства никогда, пока сама это на себе не попробуешь, — поделилась мама Назария.

Долгое время — месяц или два — Елена привыкала к новой роли. Ей казалось, что это ненадолго как сон.

— Казалось, что я взяла ребенка поиграть. Я не могла понять, что это на всю жизнь, что я уже мать.

После второго месяца в новом статусе у Елены появилось стойкое ощущение, что Назарий — ее сын, он с ней навсегда, его никто не отнимет.

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Дети — это не картинки в рекламе

Елена говорит, что с появлением сына ее жизнь изменилась. Одна из подруг подметила, что с материнством сменился даже тембр голоса женщины. Планы и цели Елены теперь тесно связаны с ребенком.

— Первые месяцы для меня были сложными. Ведь дети – это не картинки по рекламе. Смотришь, а в рекламе, кажется, что ребенок только спит и ест, – рассказала женщина. — В жизни все по-другому.

Поэтому Елена позволила себе злиться, свирепствовать, плакать. Говорить, когда больно и тяжело. Она проживает все отрицательные эмоции.

— Я не скрывала свои ощущения и не говорила: у меня же ребенок, я должна улыбаться, — вспоминает Елена. — В непростые моменты материнства, например из-за частой бессонницы из-за коликов у сына, я повторяю себе, что это не навсегда. Все пройдет, а потом будут другие проблемы.

Елена беспокоится о том, чтобы воспитать сына настоящим, вежливым, добрым, достойным.

— Самое главное — чтобы у меня хватило сил воспитать достойного человека, — заключает мама.

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Не нужно бояться материнства

Елена считает, что у каждого своя судьба. По ее мнению, никакие трудности не должны помешать решению оставить ребенка. Когда появляется малыш, не нужно просчитывать: как я потяну, хватит ли у меня здоровья? Она думает, что чем дальше заглядываешь в будущее, тем больше будет страха. Поэтому ее пожелание: следует верить, что с ребенком в жизнь женщины все придет. И ей хватит всего, чтобы выпестовать малышей.

Елена помнит эту свою ошибку. Когда она забеременела, то распланировала жизнь Назария далеко вперед.

— сказала себе: стоп, подожди. Я не знаю, что меня ждет в жизни, — говорит женщина.

Она считает, что не стоит бояться будущего. Надо решать проблемы с их появлением.

«Завтра может не быть вообще»

Елена желает всем мамам терпения. По ее мнению, самое главное для ребенка – уравновешенная и счастливая мама. Она советует женщинам заботиться о своем эмоциональном и физическом здоровье. Елена говорит, что неправильно ставить потребности сына или дочери во главу угла.

— Затем я загнусь, и кто будет смотреть за моим ребенком? — говорит женщина. – Принцип, как в самолете: кислородную маску сначала на себя, а потом на малыша. У счастливой мамы и ребенка будет счастлив.

А еще не надо стесняться просить о помощи. Елене это сложно дается, потому что она всегда хочет казаться сильной. Хотя это неправильно, считает женщина. Она благодарна поддерживающим ее людям. На призыв о помощи ей отозвались совсем чужие люди.

— Я не знала, что вокруг меня столько добра, — рассказывает женщина.

Елена подчеркнула, что в войну с ребенком трудно что-то планировать. Наше завтра может не быть вообще. Но она считает, что при всех обстоятельствах нужно строить планы — это соломинка, за которую хватается человек и идет по жизни. Планы мотивируют жить.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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