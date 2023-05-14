Новости Одессы и Одесской области

День матери: как проходят роды во время войны? (видео)

Сегодня, 14 мая, в Украине отмечают День матери. В условиях войны мамам стало намного сложнее рожать детей. Мы поговорили с сотрудниками и пациентами Одесского роддома №7 о том, в каких условиях сейчас принимают роды, и как заботятся о безопасности рожениц.

Упала ли рождаемость в начале войны?

После начала полномасштабного вторжения россии казалось, что в стрессовых условиях украинские женщины не решатся рожать детей, но жизнь продолжается, и ежедневно роддом №7 поздравляет молодых мам с пополнением в семье. Однако медработники отмечают – паника среди рожениц и правда была, но только в первый месяц войны.

«После 24 февраля многие женщины отправились за границу и количество принимаемых нами родов уменьшилось раза в два точно. Были и такие пациентки, которые решались прерывать беременность. Были женщины, которые приходили и просили ускорить родовой процесс, чтобы побыстрее уехать из страны. Мы были в шоке, если честно. Но прошел буквально месяц, и наши женщины стали возвращаться в Украину, рассказывая нам, что они недооценивали отечественную медицину», – говорит меддиректор роддома №7 Светлана Черниевская.

Меддиректор роддома №7 Светлана Черниевская

Светлана Черниевская

Есть ли в роддоме бомбоубежище?

Одесский роддом, палата в бомбоубежище

Палата в бомбоубежище

Российская агрессия внесла коррективы в работу роддома. Теперь тут есть бомбоубежище, которое пришлось отремонтировать и обустроить специально для рожениц. Под землей находятся палаты с кроватями, помещение для хранения медикаментов и продуктов, а также родовой зал, который при необходимости может быть использован и как операционная. Ежедневно в роддоме составляют списки всех пациентов с контактами их родных. Если Одессе угрожает ракетная опасность, женщины обязаны спускаться в бомбоубежище.

Операционная в бомбоубежище одесскогороддома №7

Операционная в укрытии

Роженицы в бомбоубежище, Одесса, роддом №7

Роженицы пережидают воздушную тревогу в
Одессе в укрытии роддома №7

«Во время воздушной тревоги наши пациентки спускаются в укрытие под присмотром персонала. Для того чтобы мамам было удобнее, мы выдаем им детские автокресла – так нести малышей гораздо безопаснее», – отмечает директор роддома №7 Татьяна Москаленко.

Детское автомобильное кресло дляноворожденных

Автокресло для рожениц

Можно ли переселенкам родить в Одессе бесплатно?

Сейчас роддом принимает не только одесских рожениц, но и большое количество переселенок. По словам Татьяны Москаленко, родить здесь может даже та мама, которая потеряла при эвакуации документы, а медицинская помощь роженицам предоставляется бесплатно.

Директор одесского роддома №7 Татьяна Москаленко

Татьяна Москаленко

«У нас были две женщины из Мариуполя. После начала полномасштабного вторжения они около месяца прятались по подвалам без надлежащих условий, без нормального питания. К счастью, с помощью волонтеров их удалось эвакуировать в Одессу. Эти женщины рожали у нас. Если бы вы знали, настолько они были позитивно настроены и настолько верили, что в нашей стране все наладится! Мы старались помогать им во всем: и с лекарствами, и с детскими вещами. А они нам на выписку принесли торт и прекрасные белые розы. Мы были так тронуты! Мы и после поддерживали с ними связь. С малышами и мамами все хорошо», – рассказывает меддиректор роддома №7 Светлана Черниевская.

Как одесситки рожают в войну?

Родить в Одессе ребенка сейчас решается большое количество будущих мам. Так, Виктория перенесла не самую простую беременность: пока она вынашивала ребенка, ее муж отправился добровольцем на фронт. Роды девушки длились 10 часов и в итоге завершились кесаревым сечением, а пребывание одесситки в роддоме сопровождалось воздушными тревогами. Но несмотря на все трудности, сегодня Вика держит на руках свою прекрасную дочку Варвару.

Роженица Виктория

Виктория

«Когда я узнала, что мой муж идет в ЗСУ как доброволец, у меня началась паника. Я как раз была на приеме в роддоме. Мне тут девочки дали воды, успокоили. В итоге муж звонил мне каждый день, писал, поддерживал, был хоть как-то, но рядом. Когда я уже приехала рожать, застала одну воздушную тревогу, и пришлось спуститься в бомбоубежище. Это было тяжеловато. После кесарева была еще одна тревога, но в убежище меня уже вывозили на кровати, потому что мне нельзя было шевелиться, – рассказывает Виктория. – Рожать мне было не страшно. Почему-то была уверенность, что все будет хорошо. Это такой инстинкт самосохранения: я понимаю, что теперь ответственна не только за себя. Стать мамой – это всегда счастье, в любое время. Женщины и во Вторую мировую рожали, и тоже не боялись. Я советую будущим мамам не отступать назад».

Как снять стресс во время беременности и облегчить роды?

В родильном доме организованы специальные индивидуальные залы, которые оснащены тренажерами, теплым душей и даже джакузи. Все это, по словам медработников, может облегчить роды, а будущих мам – спасти от боли и стресса. Но самое главное для рожениц – это поддержка родных.

Родовой зал для индивидуальных родов водесском роддоме 7

Индивидуальный родовой зал со шведской стенкой

Для того чтобы меньше подвергать себя стрессу, врачи советуют беременным меньше читать новости, больше гулять на свежем воздухе, заниматься любимыми делами и общаться с близкими. В роддоме также проходят курсы молодых родителей и занятия йогой для беременных. Все это может помочь будущим мамам оставаться спокойными и родить здоровых детей.

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Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

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