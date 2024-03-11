Новый закон о пенсиях ветеранам войны: как изменятся выплаты

Что изменилось?

В начале марта постановлением Кабинета Министров «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году» №185 от 23 февраля 2024 года был утвержден порядок проведения индексации пенсий в 2024 году. Но этим документом не только утвержден коэффициент увеличения пенсий с 1 марта, но и внесены изменения в некоторые предыдущие решения правительства.

В частности, были внесены изменения в постановление Кабинета Министров «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий» №656 от 28 июля 2010 года.

Пункт 1 этого постановления устанавливает размеры минимальных пенсионных выплат ветеранам войны. Раньше выплаты считались в процентах от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Напомним, до 1 марта 2024 года учитывался прожиточный минимум в размере 2093 гривен, а размер пенсионных выплат не мог быть меньше указанных ниже сумм:

у лиц с инвалидностью в результате войны I группы – 13 604,50 гривны (650%);

у лиц с инвалидностью в результате войны II группы – 10 988,25 гривны (525%);

у лиц с инвалидностью в результате войны ІІІ группы – 7 534,80 гривны (360%);

у участников боевых действий – 4 395,30 гривны (210%).

С 1 марта 2024 года вступили в силу изменения, согласно которым теперь эти выплаты не будут привязаны к прожиточному минимуму.

Пока добавили, а потом?

Теперь Кабмин принял решение, что эти суммы будут назначаться в твердых размерах и составлять:

у лиц с инвалидностью в результате войны I группы – 15 347 гривен (1742,50 гривны);

у лиц с инвалидностью в результате войны ІІ группы – 12 396 гривен (+1407,75 гривны);

у лиц с инвалидностью в результате войны ІІІ группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);

у участников боевых действий – 4 958 гривен (+562,70 гривны).

Фактически эти выплаты с 1 марта выросли так, словно учтено, что прожиточный минимум увеличился до 2361 гривны, как и должно быть. Прибавка выглядит достаточно солидно. Однако, если в следующий раз прожиточный минимум будет расти еще, эти выплаты уже не изменятся. Таким образом, правительство заранее заморозило эти размеры.

Почему так произошло?

Логику правительства понять просто. Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» действует с 1993 года. Тогда он был рассчитан прежде всего на ветеранов еще Второй мировой войны, а также на воинов-интернационалистов, в том числе на участников боевых действий в Афганистане.

Ветеранов, которые застали войну 1941-1945 годов, становилось все меньше, поэтому правительство могло спокойно повышать им пенсии до достаточно существенного уровня. Однако указанный закон распространяется и на современных ветеранов, участвующих в боевых действиях сегодня.

Тот, кто в результате ранения получает инвалидность, сразу претендует на пенсию по инвалидности в указанных выше размерах. Условно завтра таких людей вместе с участниками боевых действий будет сотни тысяч, а то и несколько миллионов. А денег на пенсионные выплаты в бюджете и так не хватает. Таким образом, можно заключить, что чиновники страхуются и заранее ограничивают рост этих выплат. Но делается это так, чтобы сегодня на это никто не обратил внимания. Ситуацию можно будет исправить, только когда в следующий раз Кабинет Министров внесет очередные изменения в собственное постановление.