Индексация пенсий началась: насколько вырастут выплаты с 1 марта

Добавили меньше, чем обещали. Почему так?

Еще в январе представители Кабинета Министров предварительно анонсировали, что пенсии поднимутся ориентировочно на 13%. Однако согласно окончательному решению правительства, размер повышения составит 8%, а точнее – 7,96%. Соответствующее постановление №185 Кабмин утвердил 23 февраля.

По закону, размер индексации определяется как 50% от темпов роста средней заработной платы за последние годы и уровня инфляции за предыдущий год. По официальным данным, учитываемая средняя зарплата для исчисления пенсии выросла примерно на 10,82%, а уровень инфляции в 2023 году составил 5,1%. В общей сложности получается 15,92%. Берем от него половину и получаем 7,96%. Именно на этот процент и умножаем пенсию или, как правильно говорить, на коэффициент 1,0796.

Как такой размер индексации объясняют в правительстве?

Почему индексация оказалась меньше, чем обещали, объяснила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. По ее словам, когда еще в августе 2023 года готовили проект будущего бюджета страны, ожидалось, что уровень инфляции по итогам года составит около 15%. Впрочем, экономика стабилизировалась, темпы инфляции существенно снизились до 5,1%. Поэтому индексации пенсий в размере 8% вполне достаточно для сохранения покупательной способности пенсионеров.

Кого коснется перерасчет?

Индексации подлежат все пенсии, назначенные в 2024 году. По данным министерства, перерасчет должен затронуть:

9,5 миллиона «гражданских» пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств;

97,8 тысячи чернобыльцев;

20,8 тысячи научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 161,4 тысячи человек, имеющих профзаболевания или пострадавших от несчастного случая на производстве, в том числе для лиц, имеющих право на ежемесячные выплаты в случае смерти потерпевшего.

Считаем размер увеличения

Если мы говорим об обычных пенсиях по возрасту, то на коэффициент 1,0796 будет умножаться не сама пенсия, а размер подставляемой зарплаты в формулу расчета. Поэтому на выходе человек может получить сумму меньше, чем те же 7,96%.

На коэффициент 1,0796 будет умножаться не сама пенсия, а размер зарплаты, подставляемый в формулу расчета. Поэтому на выходе человек может получить сумму меньше, чем те же 7,96%…

Впрочем, если основной размер пенсии без надбавок превышает 3 тысячи гривен, его все равно можно смело умножать примерно на 8%, чтобы понимать ориентировочный размер повышения. Главное, знать, какой у вас этот базовый размер. То же самое касается и других видов пенсии, в частности для военнослужащих и научных работников. А вот если пенсия меньше 3 тысяч гривен, то ее рост может быть связан, прежде всего, с изменением минимальных размеров. В случае, когда основной размер пенсии очень маленький, индексация не особо меняет дело и к пенсии производится доплата до определенного минимального размера в зависимости от возраста и стажа человека. С 1 марта эти минимальные размеры также пересматриваются и фактически увеличиваются на те же 8%.

Как и у кого изменяются минимальные пенсионные выплаты?

У лиц в возрасте от 65 лет, не работающих и имеющих не менее 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, общий размер пенсии со всеми надбавками не может быть меньше 3370 гривен (было 3120 гривен);

у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – так же 3370 гривен (было 3120 гривен);

у пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин – 3240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет, имеющих не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет у женщин – так же 3240 гривен (было 3 тысячи гривен);

у пенсионеров, которым не исполнилось 70 лет, имеющих 35 лет стажа у мужчин и не менее 30 лет у женщин, а также у лиц с инвалидностью I группы – 2980 гривен (было 2760 гривен);

у других лиц, которые не работают – 2725 гривен (было 2520 гривен).

Во всех случаях речь идет о пенсиях, назначенных по нормам Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Общий размер таких пенсий со всеми надбавками не может быть ниже указанных размеров, в зависимости от возраста, стажа и того, работает человек или нет. В случае увольнения размер пенсии пересматривается.

Какие еще выплаты увеличатся?

На 7,96% увеличены минимальные пенсии по инвалидности, предусмотренные статьей 22 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц»:

Группа инвалидности До 1 марта 2024 года С 1 марта 2024 года Размер увеличения И группа 5512,19 грн. 5949,31 грн. 437,12 грн. ІІ группа 5262,01 грн. 5680,87 грн. 418,86 грн. ІІІ группа 5010,64 грн. 5409,49 грн. 398,85 грн.

Также на 7,96 % проиндексирована минимальная пенсия по инвалидности, предусмотренная статьей 54 Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». Во всех случаях размеры пенсий по инвалидности, наступившей из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть меньше, чем указано ниже:

Группа инвалидности До 1 марта 2024 года С 1 марта 2024 года Размер увеличения И группа 5512,19 грн. 5949,31 грн. 437,12 грн. ІІ группа 5262,01 грн. 5680,87 грн. 418,86 грн. ІІІ группа 5010,64 грн. 5409,49 грн. 398,85 грн.

В марте должны вырасти минимальные пенсии для ликвидаторов. Это связано с тем, что был обнародован размер средней зарплаты по Украине за 2023 год – 14 308,46 гривны. Это подразумевает автоматический перерасчет этого вида пенсии. В зависимости от группы инвалидности общий размер пенсии здесь составляет от 60 до 100% указанной суммы:

Группа инвалидности До 1 марта 2024 года С 1 марта 2024 года Размер увеличения с 1 марта И группа (100%) 13 376,21 грн. 14 308,46 грн. 932,25 грн. ІІ группа (80%) 10 700,97 грн. 11 446,77 грн. 745,80 грн. ІІІ группа (60%) 8025,73 грн. 8585,08 грн. 559,35 грн.

Маленькая пенсия? Маленькая и доплата

Поэтому подытожим: согласно принятому постановлению, минимальный размер индексации с 1 марта составит 100 гривен, а максимальный будет ограничен, как и в прошлом году, на уровне 1500 гривен. К примеру, пенсии, назначенные в 2021-2023 годах, по факту индексироваться не будут. Ушедшим на пенсию в указанные годы просто установят утешительную надбавку в размере 100 гривен (хотя в отдельных случаях здесь могут быть доплаты в связи с увеличением минимальных пенсий – преимущественно для неработающих граждан). Максимальное повышение в размере до 1500 гривен смогут получить только те, у кого основная пенсия составляет примерно от 19 тысяч гривен.

В целом, отмечается, что в результате мартовского перерасчета средний размер пенсии в Украине вырастет с 5395 до 5717 гривен, то есть средний размер повышения составит 322 гривны. Однако помним, как ранее анонсировалось, что средняя пенсия после этого составит уже около 6 тысяч гривен. Кстати, речь об обещанной балльной системе пока также не идет.

Все описанные выше перерасчеты осуществляются автоматически, обращаться в Пенсионный фонд и писать какие-либо заявления для этого не нужно.

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Наконец, пенсии уже в третий раз индексируются в непростых условиях военного положения. И это, безусловно, можно занести в плюс действующему правительству. Однако многие пенсионеры остаются недовольными, ведь ожидания были другими – добавили меньше, чем обещали. Непонятно, каким образом была посчитана инфляция. По официальной статистике все выходит красиво. Но в реальной жизни, к сожалению, цены растут быстрее пенсий.

Об изменении прожиточного минимума

Напомним, что с 1 марта вместе с индексацией проводится перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума, который с 1 января вместо 2093 гривен составляет 2361 гривну. Отныне ни одна пенсия, даже социальная, не может быть ниже этого показателя. От прожиточного минимума зависят также некоторые надбавки, в частности, доплата за стаж (увеличивается неработающим), повышение ветеранам войны, пенсии за особые заслуги, ряд минимальных пенсий. Например, пенсия по потере кормильца-военного не может быть ниже двух прожиточных минимумов, которая теперь будет составлять 4722 гривны (было 4078 гривен), а пенсия шахтеров, имеющих не менее 15 лет подземного стажа, не может быть меньше трех прожиточных минимумов, то есть 7083 гривны (было 6279 гривен). (У кого и как именно выросли выплаты из-за увеличения прожиточного минимума, читайте в номере 9 от 27 февраля).