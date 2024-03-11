Новий закон про пенсії ветеранам війни: як зміняться виплати

Що змінилося?

На початку березня постановою Кабінету Міністрів «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найуразливіших верств населення у 2024 році» №185 від 23 лютого 2024 року було затверджено порядок проведення індексації пенсій у 2024 році. Але цим документом не тільки затверджено коефіцієнт збільшення пенсій з 1 березня, а й внесено зміни до деяких попередніх рішень уряду.

Зокрема, було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій» №656 від 28 липня 2010 року.

Пункт 1 цієї постанови встановлює розміри мінімальних пенсійних виплат ветеранам війни. Раніше виплати рахувалися у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Нагадаємо, до 1 березня 2024 року враховувався прожитковий мінімум у розмірі 2093 гривень, а розмір пенсійних виплат не міг бути меншим від зазначених нижче сум:

в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи — 13 604,50 гривні (650%);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи — 10 988,25 гривні (525%);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи — 7 534,80 гривні (360%);

в учасників бойових дій — 4 395,30 гривні (210%).

З 1 березня 2024 року набули чинності зміни, згідно з якими тепер ці виплати не будуть прив’язані до прожиткового мінімуму.

Поки додали, а потім?

Тепер Кабмін ухвалив рішення, що ці суми призначатимуться у твердих розмірах і становитимуть:

в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи — 15 347 гривень (1742,50 гривні);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни II групи — 12 396 гривень (+1407,75 гривні);

в осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи — 8 500 гривень (+965,20 гривні);

в учасників бойових дій — 4 958 гривень (+562,70 гривні).

Фактично ці виплати з 1 березня зросли так, немов враховано, що прожитковий мінімум збільшився до 2361 гривні, як і має бути. Надбавка виглядає досить солідно. Однак, якщо наступного разу прожитковий мінімум зростатиме ще, ці виплати вже не зміняться. Таким чином, уряд заздалегідь заморозив ці розміри.

Чому так сталося?

Логіку уряду зрозуміти просто. Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» діє з 1993 року. Тоді він був розрахований насамперед на ветеранів ще Другої світової війни, а також на воїнів-інтернаціоналістів, зокрема на учасників бойових дій в Афганістані.

Ветеранів, які застали війну 1941-1945 років, ставало дедалі менше, тож уряд міг спокійно підвищувати їм пенсії до досить суттєвого рівня. Однак зазначений закон поширюється і на сучасних ветеранів, які беруть участь у бойових діях сьогодні.

Той, хто внаслідок поранення отримує інвалідність, одразу претендує на пенсію по інвалідності у зазначених вище розмірах. Умовно завтра таких людей разом з учасниками бойових дій буде сотні тисяч, а то й кілька мільйонів. А грошей на пенсійні виплати в бюджеті і так не вистачає. Таким чином, можна зробити висновок, що чиновники страхуються і заздалегідь обмежують зростання цих виплат. Але робиться це так, щоб сьогодні на це ніхто не звернув уваги. Ситуацію можна буде виправити, тільки коли наступного разу Кабінет Міністрів внесе чергові зміни до власної постанови.