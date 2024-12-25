Новый год по акции: где купить продукты со скидкой и что из них приготовить

Что сейчас в магазинах со скидкой?

В супермаркетах Одессы праздничные акции появились еще в середине декабря. Традиционно со скидками можно найти колбасные и рыбные изделия, морепродукты, консервы и сыры — то, из чего можно сделать салаты и закуски. Мясо птицы, свинина, говядина, говядина, яйца остаются по обычной цене.

«Сільпо»: акции действуют до 31 декабря

ТОВАР Цена со скидкой Обычная цена Хек свежемороженый (за 100 г) 29,90 грн 37,90 грн Скумбрия с маслом (ТМ «Аквамарин», 230 г) 64,99 грн 94,99 грн Тесто слоено-дрожжевое (ТМ «Премия», 1 кг) 79,99 грн 94,99 грн Грудинка (ТМ «Глобинский») за 100 г 42,90 грн 51,90 грн Сыр «Адыгейский» (ТМ «Премия», 275 г) 89,99 грн 109 грн Персики половинками (ТМ «Премия», 820 г) 99 грн 134 грн Оливки без косточки (ТМ «Полная Чаша», 200 г) 39,99 грн 50,49 грн

«Метро»: акции действуют до 31 декабря

ТОВАР Цена со скидкой Обычная цена Крем-сыр «Филадельфия» в ассортименте (300 г) 139,90 грн при покупке от двух штук 269,90 грн за одну Корейка свиная копчено-вареная по-кировоградски (1 кг) 259,90 грн — Филе цыпленка-бройлера (ТМ «Эпикур») за 1 кг 169,90 грн 225,90 грн Петушок «Кокуле» охлажденный (ТМ «Prims», 550 г) за штуку 177,90 грн — Сыр «Адыгейский» (ТМ «Премия», 275 г) 89,99 грн 109 грн Оливки и маслины без косточки (ТМ Oscar, 400 г) 64,90 грн при покупке от двух штук грн 109,90 грн за одну

«Копейка»: акции действуют до 5 января

ТОВАР Цена со скидкой Обычная цена Колбаса сушеная из свинины (ТМ «Ранчо», 340 г) 148,90 грн 203,10 грн Колбаса салями коньячная (ТМ «Глобино», 460 г) 118,50 грн 172,10 грн Колбаса телячья со сливками (ТМ «Бащинский», 500 г) 71,90 грн 90,30 грн Сыр «Голландский» (ТМ «Глобино», 1 кг) 350,50 грн 448,28 грн Сыр «Маасдам» (ТМ «Friesland Campina», 1 кг) 349,90 грн 459,90 грн Масло «Крестьянское» 73% (ТМ «Multico», 180 г) 69,90 грн 99,90 грн Кукуруза сахарная (ТМ «Multico», 340 г) 43,90 грн 55,90 грн Горошек (ТМ «Multico», 420 г) 39,90 грн 49,90 грн

«Обжора»: акции действуют до 8 января

ТОВАР Цена со скидкой Обычная цена Сыр «Фета» для греческого салата (ТМ «Good Milk», 1 кг) 199 грн 248,50 грн Крабовые палочки (ТМ «Водный мир», 450 г) 116,90 грн 171,32 грн Снежный краб (ТМ «Водный мир», 150 г) 68 грн 94,12 грн Тунец в собственном соку (ТМ «Аквамарин», 185 г) 47,90 грн 77,69 грн Икра лососевая зернистая (ТМ «Мореход», 80 г) 195 грн 239 грн Бедра куриные охлажденные (ТМ «Эпикур», 1 кг) 144 грн 183 грн

«Таврия В»: акции действуют до 14 января

ТОВАР Цена со скидкой Обычная цена Сельдь слабосоленая (ТМ «Украинская звезда») за 100 г 16,50 грн 18 грн Сельдь малосольная (ТМ «Украинская звезда») за 100 г 14,80 грн 16,50 грн Икра атлантических рыб (ТМ «Норвен», 160 г) 49,50 грн 75,20 грн Консервированный горошек (без торговой марки, 420 г) 33,90 грн 40,10 грн Консервированная кукуруза сахарная (без торговой марки, 340 г) 34,90 грн 41,60 грн

Обратите внимание: акции отслеживались на момент публикации. В некоторых магазинах условия могут меняться или отличаться.

О чем надо помнить при покупке акционных товаров?

Сравнивайте акционную цену товара с обычной — скидка может быть не такой выгодной, возможно, рядом есть товар по лучшей цене.

Смотрите на качество товара — акционные предложения могут касаться запасов, которые имеют низкое качество или срок хранения которых истекает.

Учитывайте сроки действия акций — многие акции имеют ограниченный срок действия, поэтому следует следить за датами начала и конца скидок.

Ознакомьтесь с условиями акции — в скидках бывают нюансы, например ограничения на количество товаров или обязательная покупка других товаров.

Не покупайте товары на эмоциях — помните, что не все скидки действительно выгодны.

Ищите акции в других магазинах — продукты повторяются в разных магазинах, но акционные предложения и цены могут отличаться.

Готовим блюда с акционными товарами к новогоднему столу

Акционные продукты привлекают ценой, но не всегда понятно, что из них можно приготовить, особенно для праздничного меню. Мы подготовили для вас несколько простых и вкусных идей.

Салаты

Салат с тунцом (или скумбрией) и кукурузой

Ингредиенты: консервированный тунец в собственном соку или скумбрия в масле — 1 банка, консервированная кукуруза — 1 банка, отварные яйца, майонез, соль, перец и зелень — по вкусу.

Приготовление: Тунец или скумбрию размять вилкой, из кукурузы слить сок, измельчить отварные яйца и зелень. Смешать все и заправить майонезом, посолить и поперчить.

Салат с крабовыми палочками и авокадо

Ингредиенты: крабовые палочки — 300 граммов, авокадо — 1 штука, майонез — 100 граммов, огурец — 1 штука, сок лимона — 1 столовая ложка, соль и перец — по вкусу.

Приготовление. Крабовые палочки нарезать на маленькие кусочки, авокадо нарезать кубиками и полить лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Огурец очистить и нарезать кубиками. В большой миске все смешать, добавить майонез, соль и перец.

Салат «Новогодний»

Ингредиенты: куриное филе — 400 граммов, овощная смесь охлажденная, сыр «Фета», зелень, соль и майонез — по вкусу.

Приготовление. Отварить куриное филе, нарезать кубиками. Овощи немного обжарить на сковороде или отварить. Смешать филе, овощи, мелко нарезанную зелень и майонез. Выложить в виде шара и украсить крошками сыра.

Основное блюдо

Куриные бедра с овощами

Ингредиенты: куриные бедра — 1 килограмм, смесь охлажденных овощей — 400 граммов, оливковое масло — 2-3 столовые ложки, чеснок, соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление. Разогреть духовку до 200 градусов. Куриные бедра промыть, обсушить, посолить и поперчить, сверху можно смазать медом, чтобы образовалась корочка. В большой миске смешать овощи с оливковым маслом, солью и специями. На противень выложить бедра, вокруг них — овощи. Запекать 40-50 минут, пока курица не станет золотистой и хрустящей.

Хек в сливочно-горчичном соусе

Ингредиенты: хек свежемороженый — 1-2 штуки, сливки 15% — 200 миллилитров, горчица зернистая — 1 столовая ложка, лимон, соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление. Филе хека разморозить, посолить и поперчить. Жарить филе до золотистой корочки. В сотейнике смешать сливки, горчицу, сок половины лимона и довести до кипения. Переложить рыбу в соус и тушить 5-7 минут. Подать с рубленой зеленью и гарниром.

Куриное филе с крем-сыром

Ингредиенты: филе цыпленка — 500 граммов, крем-сыр «Филадельфия» — 200 граммов, чеснок — 2-3 зубчика, растительное масло — 2 столовые ложки, соль, перец, специи и зелень — по вкусу.

Приготовление. Филе промыть, посолить и поперчить. В тарелке смешать крем-сыр, пропущенный через пресс чеснок и специи. Филе надрезать, чтобы сформировался карман, и нафаршировать сырной массой. На противне распределить растительное масло, выложить филе и запекать 30-40 минут до золотистой корочки. Украсить зеленью.

Закуски

Сырно-оливковые шарики

Ингредиенты: сыр «Маасдам» или «Голландский», оливки без косточки, укроп или петрушка — по вкусу.

Приготовление. Натереть сыр на мелкую терку, смешать с измельченной зеленью. Обернуть каждую оливку в сырную массу и сформировать шарик. Охладить перед подачей.

Крабовая намазка

Ингредиенты: крабовые палочки или снежный краб (крабовое мясо) — 200-250 граммов, сыр — 100 граммов, майонез — 3-4 столовые ложки, чеснок — 1-2 зубчика, зелень, черный хлеб или тостовый — поджаренный.

Приготовление. Крабовые палочки, сыр и чеснок натереть на терке. Смешать все вместе с майонезом. Смесь должна быть однородной. На каждый кусочек хлеба выложить крабовую начинку и украсить зеленью.

Десерты

Слоеный рулет с фруктами

Ингредиенты: слоеное тесто — 1 килограмм, персики консервированные — 1 банка, изюм, мед и сахар — по вкусу.

Приготовление. Раскатать тесто, выложить сверху кусочки персиков (без сока) и изюм. Посыпать сахаром, свернуть тесто рулетом и смазать медом. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета. Украсить рулет сахарной пудрой.

Мусс с персиками

Ингредиенты: персики консервированные — 1 банка, сливки — 200 миллилитров, сахар — 100 граммов, ванильный сахар — по вкусу.

Приготовление. В блендере измельчить персики вместе с сахаром и ванильным сахаром до пюре. В отдельной миске взбить сливки до мягких пиков. Осторожно вмешать персиковое пюре во взбитые сливки. Распределить мусс по креманкам и охладить перед подачей.

Фото рецептов — из открытых источников в Интернете

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