Новый год по акции: где купить продукты со скидкой и что из них приготовить

Новый год — это время праздничных блюд, и часто возникает вопрос, можно ли сэкономить на ингредиентах? Редакция «Одесской жизни» понимает эту проблему! Поэтому мы отследили актуальные новогодние скидки в одесских супермаркетах и подобрали идеи вкусных блюд, которые можно приготовить из этих продуктов.
Что сейчас в магазинах со скидкой?
В супермаркетах Одессы праздничные акции появились еще в середине декабря. Традиционно со скидками можно найти колбасные и рыбные изделия, морепродукты, консервы и сыры — то, из чего можно сделать салаты и закуски. Мясо птицы, свинина, говядина, говядина, яйца остаются по обычной цене.
«Сільпо»: акции действуют до 31 декабря
|ТОВАР
|Цена со скидкой
|Обычная цена
|Хек свежемороженый (за 100 г)
|29,90 грн
|37,90 грн
|Скумбрия с маслом (ТМ «Аквамарин», 230 г)
|64,99 грн
|94,99 грн
|Тесто слоено-дрожжевое (ТМ «Премия», 1 кг)
|79,99 грн
|94,99 грн
|Грудинка (ТМ «Глобинский») за 100 г
|42,90 грн
|51,90 грн
|Сыр «Адыгейский» (ТМ «Премия», 275 г)
|89,99 грн
|109 грн
|Персики половинками (ТМ «Премия», 820 г)
|99 грн
|134 грн
|Оливки без косточки (ТМ «Полная Чаша», 200 г)
|39,99 грн
|50,49 грн
«Метро»: акции действуют до 31 декабря
|ТОВАР
|Цена со скидкой
|Обычная цена
|Крем-сыр «Филадельфия» в ассортименте (300 г)
|139,90 грн при покупке от двух штук
|269,90 грн за одну
|Корейка свиная копчено-вареная по-кировоградски (1 кг)
|259,90 грн
|—
|Филе цыпленка-бройлера (ТМ «Эпикур») за 1 кг
|169,90 грн
|225,90 грн
|Петушок «Кокуле» охлажденный (ТМ «Prims», 550 г) за штуку
|177,90 грн
|—
|Сыр «Адыгейский» (ТМ «Премия», 275 г)
|89,99 грн
|109 грн
|Оливки и маслины без косточки (ТМ Oscar, 400 г)
|64,90 грн при покупке от двух штук грн
|109,90 грн за одну
«Копейка»: акции действуют до 5 января
|ТОВАР
|Цена со скидкой
|Обычная цена
|Колбаса сушеная из свинины (ТМ «Ранчо», 340 г)
|148,90 грн
|203,10 грн
|Колбаса салями коньячная (ТМ «Глобино», 460 г)
|118,50 грн
|172,10 грн
|Колбаса телячья со сливками (ТМ «Бащинский», 500 г)
|71,90 грн
|90,30 грн
|Сыр «Голландский» (ТМ «Глобино», 1 кг)
|350,50 грн
|448,28 грн
|Сыр «Маасдам» (ТМ «Friesland Campina», 1 кг)
|349,90 грн
|459,90 грн
|Масло «Крестьянское» 73% (ТМ «Multico», 180 г)
|69,90 грн
|99,90 грн
|Кукуруза сахарная (ТМ «Multico», 340 г)
|43,90 грн
|55,90 грн
|Горошек (ТМ «Multico», 420 г)
|39,90 грн
|49,90 грн
«Обжора»: акции действуют до 8 января
|ТОВАР
|Цена со скидкой
|Обычная цена
|Сыр «Фета» для греческого салата (ТМ «Good Milk», 1 кг)
|199 грн
|248,50 грн
|Крабовые палочки (ТМ «Водный мир», 450 г)
|116,90 грн
|171,32 грн
|Снежный краб (ТМ «Водный мир», 150 г)
|68 грн
|94,12 грн
|Тунец в собственном соку (ТМ «Аквамарин», 185 г)
|47,90 грн
|77,69 грн
|Икра лососевая зернистая (ТМ «Мореход», 80 г)
|195 грн
|239 грн
|Бедра куриные охлажденные (ТМ «Эпикур», 1 кг)
|144 грн
|183 грн
«Таврия В»: акции действуют до 14 января
|ТОВАР
|Цена со скидкой
|Обычная цена
|Сельдь слабосоленая (ТМ «Украинская звезда») за 100 г
|16,50 грн
|18 грн
|Сельдь малосольная (ТМ «Украинская звезда») за 100 г
|14,80 грн
|16,50 грн
|Икра атлантических рыб (ТМ «Норвен», 160 г)
|49,50 грн
|75,20 грн
|Консервированный горошек (без торговой марки, 420 г)
|33,90 грн
|40,10 грн
|Консервированная кукуруза сахарная (без торговой марки, 340 г)
|34,90 грн
|41,60 грн
Обратите внимание: акции отслеживались на момент публикации. В некоторых магазинах условия могут меняться или отличаться.
О чем надо помнить при покупке акционных товаров?
- Сравнивайте акционную цену товара с обычной — скидка может быть не такой выгодной, возможно, рядом есть товар по лучшей цене.
- Смотрите на качество товара — акционные предложения могут касаться запасов, которые имеют низкое качество или срок хранения которых истекает.
- Учитывайте сроки действия акций — многие акции имеют ограниченный срок действия, поэтому следует следить за датами начала и конца скидок.
- Ознакомьтесь с условиями акции — в скидках бывают нюансы, например ограничения на количество товаров или обязательная покупка других товаров.
- Не покупайте товары на эмоциях — помните, что не все скидки действительно выгодны.
- Ищите акции в других магазинах — продукты повторяются в разных магазинах, но акционные предложения и цены могут отличаться.
Готовим блюда с акционными товарами к новогоднему столу
Акционные продукты привлекают ценой, но не всегда понятно, что из них можно приготовить, особенно для праздничного меню. Мы подготовили для вас несколько простых и вкусных идей.
Салаты
Салат с тунцом (или скумбрией) и кукурузой
Ингредиенты: консервированный тунец в собственном соку или скумбрия в масле — 1 банка, консервированная кукуруза — 1 банка, отварные яйца, майонез, соль, перец и зелень — по вкусу.
Приготовление: Тунец или скумбрию размять вилкой, из кукурузы слить сок, измельчить отварные яйца и зелень. Смешать все и заправить майонезом, посолить и поперчить.
Салат с крабовыми палочками и авокадо
Ингредиенты: крабовые палочки — 300 граммов, авокадо — 1 штука, майонез — 100 граммов, огурец — 1 штука, сок лимона — 1 столовая ложка, соль и перец — по вкусу.
Приготовление. Крабовые палочки нарезать на маленькие кусочки, авокадо нарезать кубиками и полить лимонным соком, чтобы оно не потемнело. Огурец очистить и нарезать кубиками. В большой миске все смешать, добавить майонез, соль и перец.
Салат «Новогодний»
Ингредиенты: куриное филе — 400 граммов, овощная смесь охлажденная, сыр «Фета», зелень, соль и майонез — по вкусу.
Приготовление. Отварить куриное филе, нарезать кубиками. Овощи немного обжарить на сковороде или отварить. Смешать филе, овощи, мелко нарезанную зелень и майонез. Выложить в виде шара и украсить крошками сыра.
Основное блюдо
Куриные бедра с овощами
Ингредиенты: куриные бедра — 1 килограмм, смесь охлажденных овощей — 400 граммов, оливковое масло — 2-3 столовые ложки, чеснок, соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление. Разогреть духовку до 200 градусов. Куриные бедра промыть, обсушить, посолить и поперчить, сверху можно смазать медом, чтобы образовалась корочка. В большой миске смешать овощи с оливковым маслом, солью и специями. На противень выложить бедра, вокруг них — овощи. Запекать 40-50 минут, пока курица не станет золотистой и хрустящей.
Хек в сливочно-горчичном соусе
Ингредиенты: хек свежемороженый — 1-2 штуки, сливки 15% — 200 миллилитров, горчица зернистая — 1 столовая ложка, лимон, соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление. Филе хека разморозить, посолить и поперчить. Жарить филе до золотистой корочки. В сотейнике смешать сливки, горчицу, сок половины лимона и довести до кипения. Переложить рыбу в соус и тушить 5-7 минут. Подать с рубленой зеленью и гарниром.
Куриное филе с крем-сыром
Ингредиенты: филе цыпленка — 500 граммов, крем-сыр «Филадельфия» — 200 граммов, чеснок — 2-3 зубчика, растительное масло — 2 столовые ложки, соль, перец, специи и зелень — по вкусу.
Приготовление. Филе промыть, посолить и поперчить. В тарелке смешать крем-сыр, пропущенный через пресс чеснок и специи. Филе надрезать, чтобы сформировался карман, и нафаршировать сырной массой. На противне распределить растительное масло, выложить филе и запекать 30-40 минут до золотистой корочки. Украсить зеленью.
Закуски
Сырно-оливковые шарики
Ингредиенты: сыр «Маасдам» или «Голландский», оливки без косточки, укроп или петрушка — по вкусу.
Приготовление. Натереть сыр на мелкую терку, смешать с измельченной зеленью. Обернуть каждую оливку в сырную массу и сформировать шарик. Охладить перед подачей.
Крабовая намазка
Ингредиенты: крабовые палочки или снежный краб (крабовое мясо) — 200-250 граммов, сыр — 100 граммов, майонез — 3-4 столовые ложки, чеснок — 1-2 зубчика, зелень, черный хлеб или тостовый — поджаренный.
Приготовление. Крабовые палочки, сыр и чеснок натереть на терке. Смешать все вместе с майонезом. Смесь должна быть однородной. На каждый кусочек хлеба выложить крабовую начинку и украсить зеленью.
Десерты
Слоеный рулет с фруктами
Ингредиенты: слоеное тесто — 1 килограмм, персики консервированные — 1 банка, изюм, мед и сахар — по вкусу.
Приготовление. Раскатать тесто, выложить сверху кусочки персиков (без сока) и изюм. Посыпать сахаром, свернуть тесто рулетом и смазать медом. Выпекать в разогретой духовке до золотистого цвета. Украсить рулет сахарной пудрой.
Мусс с персиками
Ингредиенты: персики консервированные — 1 банка, сливки — 200 миллилитров, сахар — 100 граммов, ванильный сахар — по вкусу.
Приготовление. В блендере измельчить персики вместе с сахаром и ванильным сахаром до пюре. В отдельной миске взбить сливки до мягких пиков. Осторожно вмешать персиковое пюре во взбитые сливки. Распределить мусс по креманкам и охладить перед подачей.
Фото рецептов — из открытых источников в Интернете
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