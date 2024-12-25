Новий рік за акцією: де купити продукти зі знижкою та що з них приготувати

Новий рік – це час святкових страв, і часто виникає питання, чи можна заощадити на інгредієнтах? Редакція «Одеського життя» розуміє цю проблему! Тож ми відстежили актуальні новорічні знижки в одеських супермаркетах і підібрали ідеї смачних страв, які можна приготувати з цих продуктів.
Що зараз у магазинах зі знижкою?
У супермаркетах Одеси святкові акції з’явилися ще у середині грудня. Традиційно зі знижками можна знайти ковбасні та рибні вироби, морепродукти, консерви та сири – те, з чого можна зробити салати і закуски. М’ясо птиці, свинина, яловичина, яйця залишаються за звичайною ціною.
«Сільпо»: акції діють до 31 грудня
|ТОВАР
|Ціна зі знижкою
|Звичайна ціна
|Хек свіжоморожений (за 100 г)
|29,90 грн
|37,90 грн
|Скумбрія з олією (ТМ «Аквамарин», 230 г)
|64,99 грн
|94,99 грн
|Тісто листково-дріжджове (ТМ «Премія», 1 кг)
|79,99 грн
|94,99 грн
|Грудинка (ТМ «Глобинський») за 100 г
|42,90 грн
|51,90 грн
|Сир «Адигейський» (ТМ «Премія», 275 г)
|89,99 грн
|109 грн
|Персики половинками (ТМ «Премія», 820 г)
|99 грн
|134 грн
|Оливки без кісточки (ТМ «Повна Чаша», 200 г)
|39,99 грн
|50,49 грн
«Метро»: акції діють до 31 грудня
|ТОВАР
|Ціна зі знижкою
|Звичайна ціна
|Крем-сир «Філадельфія» в асортименті (300 г)
|139,90 грн при покупці від двох штук
|269,90 грн за одну
|Корейка свиняча копчено-варена по-кіровоградськи (1 кг)
|259,90 грн
|–
|Філе курчати-бройлера (ТМ «Епікур») за 1 кг
|169,90 грн
|225,90 грн
|Півник «Кокуле» охолоджений (ТМ «Prims», 550 г) за штуку
|177,90 грн
|–
|Сир «Адигейський» (ТМ «Премія», 275 г)
|89,99 грн
|109 грн
|Оливки та маслини без кісточки (ТМ Oscar, 400 г)
|64,90 грн при покупці від двох штук грн
|109,90 грн за одну
«Копійка»: акції діють до 5 січня
|ТОВАР
|Ціна зі знижкою
|Звичайна ціна
|Ковбаса сушена зі свинини (ТМ «Ранчо», 340 г)
|148,90 грн
|203,10 грн
|Ковбаса салямі коньячна (ТМ «Глобино», 460 г)
|118,50 грн
|172,10 грн
|Ковбаса теляча з вершками (ТМ «Бащинський», 500 г)
|71,90 грн
|90,30 грн
|Сир «Голландський» (ТМ «Глобино», 1 кг)
|350,50 грн
|448,28 грн
|Сир «Маасдам» (ТМ «Friesland Campina», 1 кг)
|349,90 грн
|459,90 грн
|Масло «Селянське» 73% (ТМ «Multico», 180 г)
|69,90 грн
|99,90 грн
|Кукурудза цукрова (ТМ «Multico», 340 г)
|43,90 грн
|55,90 грн
|Горошок (ТМ «Multico», 420 г)
|39,90 грн
|49,90 грн
«Обжора»: акції діють до 8 січня
|ТОВАР
|Ціна зі знижкою
|Звичайна ціна
|Сир «Фета» для грецького салату (ТМ «Good Milk», 1 кг)
|199 грн
|248,50 грн
|Крабові палички (ТМ «Водний світ», 450 г)
|116,90 грн
|171,32 грн
|Сніжний краб (ТМ «Водний світ», 150 г)
|68 грн
|94,12 грн
|Тунець у власному соку (ТМ «Аквамарин», 185 г)
|47,90 грн
|77,69 грн
|Ікра лососева зерниста (ТМ «Морехід», 80 г)
|195 грн
|239 грн
|Стегна курячі охолоджені (ТМ «Епікур», 1 кг)
|144 грн
|183 грн
«Таврія В»: акції діють до 14 січня
|ТОВАР
|Ціна зі знижкою
|Звичайна ціна
|Оселедець слабосолений (ТМ «Українська зірка») за 100 г
|16,50 грн
|18 грн
|Оселедець малосольний (ТМ «Українська зірка») за 100 г
|14,80 грн
|16,50 грн
|Ікра атлантичних риб (ТМ «Норвен», 160 г)
|49,50 грн
|75,20 грн
|Консервований горошок (без торгової марки, 420 г)
|33,90 грн
|40,10 грн
|Консервована кукурудза цукрова (без торгової марки, 340 г)
|34,90 грн
|41,60 грн
Зверніть увагу: акції відстежувалися на момент публікації. У деяких магазинах умови можуть змінюватися або відрізнятися.
Про що треба пам’ятати при покупці акційних товарів?
- Порівнюйте акційну ціну товару зі звичайною – знижка може бути не такою вигідною, можливо, поряд є товар за кращою ціною.
- Дивіться на якість товару – акційні пропозиції можуть стосуватися запасів, які мають низьку якість або термін зберігання яких закінчується.
- Враховуйте терміни дії акцій – багато акцій мають обмежений термін дії, тому слід стежити за датами початку та кінця знижок.
- Ознайомтеся з умовами акції – у знижках бувають нюанси, як-от обмеження на кількість товарів чи обов’язкова покупка інших товарів.
- Не купуйте товари на емоціях – пам’ятайте, що не всі знижки дійсно є вигідними.
- Шукайте акції в інших магазинах – продукти повторюються в різних магазинах, але акційні пропозиції та ціни можуть відрізнятися.
Готуємо страви з акційними товарами до новорічного столу
Акційні продукти приваблюють ціною, але не завжди зрозуміло, що з них можна приготувати, особливо для святкового меню. Ми підготували для вас кілька простих та смачних ідей.
Салати
Салат із тунцем (або скумбрією) та кукурудзою
Інгредієнти: консервований тунець у власному соку або скумбрія в олії – 1 банка, консервована кукурудза – 1 банка, відварені яйця, майонез, сіль, перець і зелень – на смак.
Приготування: Тунець або скумбрію розім’яти виделкою, з кукурудзи злити сік, подрібнити відварені яйця та зелень. Змішати все та заправити майонезом, посолити і поперчити.
Салат з крабовими паличками та авокадо
Інгредієнти: крабові палички – 300 грамів, авокадо – 1 штука, майонез – 100 грамів, огірок – 1 штука, сік лимона – 1 столова ложка, сіль і перець – на смак.
Приготування. Крабові палички нарізати на маленькі шматочки, авокадо нарізати кубиками та полити лимонним соком, щоб воно не потемніло. Огірок очистити та нарізати кубиками. У великій мисці все змішати, додати майонез, сіль та перець.
Салат «Новорічний»
Інгредієнти: куряче філе – 400 грамів, овочева суміш охолоджена, сир «Фета», зелень, сіль та майонез – на смак.
Приготування. Відварити куряче філе, нарізати кубиками. Овочі трохи обсмажити на сковороді або відварити. Змішати філе, овочі, дрібно нарізану зелень та майонез. Викласти у вигляді кулі та прикрасити крихтами сиру.
Основна страва
Курячі стегна з овочами
Інгредієнти: курячі стегна – 1 кілограм, суміш охолоджених овочів – 400 грамів, оливкова олія – 2-3 столові ложки, часник, сіль, перець, спеції – на смак.
Приготування. Розігріти духовку до 200 градусів. Курячі стегна промити, обсушити, посолити і поперчити, зверху можна змастити медом, щоб утворилася скоринка. У великій мисці змішати овочі з оливковою олією, сіллю та спеціями. На деко викласти стегна, навколо них – овочі. Запікати 40-50 хвилин, поки курка не стане золотистою і хрусткою.
Хек у вершково-гірчичному соусі
Інгредієнти: хек свіжоморожений – 1-2 штуки, вершки 15% – 200 мілілітрів, гірчиця зерниста – 1 столова ложка, лимон, сіль, перець, зелень – на смак.
Приготування. Філе хека розморозити, посолити та поперчити. Смажити філе до золотистої скоринки. У сотейнику змішати вершки, гірчицю, сік половини лимона та довести до кипіння. Перекласти рибу в соус і тушкувати 5-7 хвилин. Подати з рубаною зеленню та гарніром.
Куряче філе з крем-сиром
Інгредієнти: філе курчати – 500 грамів, крем-сир «Філадельфія» – 200 грамів, часник – 2-3 зубчики, рослинна олія – 2 столові ложки, сіль, перець, спеції та зелень – на смак.
Приготування. Філе промити, посолити і поперчити. У тарілці змішати крем-сир, пропущений через прес часник та спеції. Філе надрізати, щоб сформувався карман, та нафарширувати сирною масою. На деку розподілити рослинну олію, викласти філе і запікати 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Прикрасити зеленню.
Закуски
Сирно-оливкові кульки
Інгредієнти: сир «Маасдам» або «Голландський», оливки без кісточки, кріп або петрушка – на смак.
Приготування. Натерти сир на дрібну тертку, змішати з подрібненою зеленню. Обернути кожну оливку в сирну масу та сформувати кульку. Охолодити перед подачею.
Крабова намазка
Інгредієнти: крабові палички або сніжний краб (крабове м’ясо) – 200-250 грамів, сир – 100 грамів, майонез – 3-4 столові ложки, часник – 1-2 зубчики, зелень, чорний хліб або тостовий – піджарений.
Приготування. Крабові палички, сир та часник натерти на тертці. Змішати все разом із майонезом. Суміш повинна бути однорідною. На кожний шматочок хліба викласти крабову начинку та прикрасити зеленню.
Десерти
Листковий рулет з фруктами
Інгредієнти: листкове тісто – 1 кілограм, персики консервовані – 1 банка, родзинки, мед та цукор – на смак.
Приготування. Розкачати тісто, викласти зверху шматочки персиків (без соку) і родзинки. Посипати цукром, згорнути тісто рулетом і змастити медом. Випікати в розігрітій духовці до золотистого кольору. Прикрасити рулет цукровою пудрою.
Мус із персиками
Інгредієнти: персики консервовані – 1 банка, вершки – 200 мілілітрів, цукор – 100 грамів, ванільний цукор – на смак.
Приготування. У блендері подрібнити персики разом із цукром та ванільним цукром до пюре. В окремій мисці збити вершки до м’яких піків. Обережно вмішати персикове пюре у збиті вершки. Розподілити мус по креманках і охолодити перед подачею.
Фото рецептів – з відкритих джерел в Інтернеті
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