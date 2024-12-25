Новий рік за акцією: де купити продукти зі знижкою та що з них приготувати

Що зараз у магазинах зі знижкою?

У супермаркетах Одеси святкові акції з’явилися ще у середині грудня. Традиційно зі знижками можна знайти ковбасні та рибні вироби, морепродукти, консерви та сири – те, з чого можна зробити салати і закуски. М’ясо птиці, свинина, яловичина, яйця залишаються за звичайною ціною.

«Сільпо»: акції діють до 31 грудня

ТОВАР Ціна зі знижкою Звичайна ціна Хек свіжоморожений (за 100 г) 29,90 грн 37,90 грн Скумбрія з олією (ТМ «Аквамарин», 230 г) 64,99 грн 94,99 грн Тісто листково-дріжджове (ТМ «Премія», 1 кг) 79,99 грн 94,99 грн Грудинка (ТМ «Глобинський») за 100 г 42,90 грн 51,90 грн Сир «Адигейський» (ТМ «Премія», 275 г) 89,99 грн 109 грн Персики половинками (ТМ «Премія», 820 г) 99 грн 134 грн Оливки без кісточки (ТМ «Повна Чаша», 200 г) 39,99 грн 50,49 грн

«Метро»: акції діють до 31 грудня

ТОВАР Ціна зі знижкою Звичайна ціна Крем-сир «Філадельфія» в асортименті (300 г) 139,90 грн при покупці від двох штук 269,90 грн за одну Корейка свиняча копчено-варена по-кіровоградськи (1 кг) 259,90 грн – Філе курчати-бройлера (ТМ «Епікур») за 1 кг 169,90 грн 225,90 грн Півник «Кокуле» охолоджений (ТМ «Prims», 550 г) за штуку 177,90 грн – Сир «Адигейський» (ТМ «Премія», 275 г) 89,99 грн 109 грн Оливки та маслини без кісточки (ТМ Oscar, 400 г) 64,90 грн при покупці від двох штук грн 109,90 грн за одну

«Копійка»: акції діють до 5 січня

ТОВАР Ціна зі знижкою Звичайна ціна Ковбаса сушена зі свинини (ТМ «Ранчо», 340 г) 148,90 грн 203,10 грн Ковбаса салямі коньячна (ТМ «Глобино», 460 г) 118,50 грн 172,10 грн Ковбаса теляча з вершками (ТМ «Бащинський», 500 г) 71,90 грн 90,30 грн Сир «Голландський» (ТМ «Глобино», 1 кг) 350,50 грн 448,28 грн Сир «Маасдам» (ТМ «Friesland Campina», 1 кг) 349,90 грн 459,90 грн Масло «Селянське» 73% (ТМ «Multico», 180 г) 69,90 грн 99,90 грн Кукурудза цукрова (ТМ «Multico», 340 г) 43,90 грн 55,90 грн Горошок (ТМ «Multico», 420 г) 39,90 грн 49,90 грн

«Обжора»: акції діють до 8 січня

ТОВАР Ціна зі знижкою Звичайна ціна Сир «Фета» для грецького салату (ТМ «Good Milk», 1 кг) 199 грн 248,50 грн Крабові палички (ТМ «Водний світ», 450 г) 116,90 грн 171,32 грн Сніжний краб (ТМ «Водний світ», 150 г) 68 грн 94,12 грн Тунець у власному соку (ТМ «Аквамарин», 185 г) 47,90 грн 77,69 грн Ікра лососева зерниста (ТМ «Морехід», 80 г) 195 грн 239 грн Стегна курячі охолоджені (ТМ «Епікур», 1 кг) 144 грн 183 грн

«Таврія В»: акції діють до 14 січня

ТОВАР Ціна зі знижкою Звичайна ціна Оселедець слабосолений (ТМ «Українська зірка») за 100 г 16,50 грн 18 грн Оселедець малосольний (ТМ «Українська зірка») за 100 г 14,80 грн 16,50 грн Ікра атлантичних риб (ТМ «Норвен», 160 г) 49,50 грн 75,20 грн Консервований горошок (без торгової марки, 420 г) 33,90 грн 40,10 грн Консервована кукурудза цукрова (без торгової марки, 340 г) 34,90 грн 41,60 грн

Зверніть увагу: акції відстежувалися на момент публікації. У деяких магазинах умови можуть змінюватися або відрізнятися.

Про що треба пам’ятати при покупці акційних товарів?

Порівнюйте акційну ціну товару зі звичайною – знижка може бути не такою вигідною, можливо, поряд є товар за кращою ціною.

Дивіться на якість товару – акційні пропозиції можуть стосуватися запасів, які мають низьку якість або термін зберігання яких закінчується.

Враховуйте терміни дії акцій – багато акцій мають обмежений термін дії, тому слід стежити за датами початку та кінця знижок.

Ознайомтеся з умовами акції – у знижках бувають нюанси, як-от обмеження на кількість товарів чи обов’язкова покупка інших товарів.

Не купуйте товари на емоціях – пам’ятайте, що не всі знижки дійсно є вигідними.

Шукайте акції в інших магазинах – продукти повторюються в різних магазинах, але акційні пропозиції та ціни можуть відрізнятися.

Готуємо страви з акційними товарами до новорічного столу

Акційні продукти приваблюють ціною, але не завжди зрозуміло, що з них можна приготувати, особливо для святкового меню. Ми підготували для вас кілька простих та смачних ідей.

Салати

Салат із тунцем (або скумбрією) та кукурудзою

Інгредієнти: консервований тунець у власному соку або скумбрія в олії – 1 банка, консервована кукурудза – 1 банка, відварені яйця, майонез, сіль, перець і зелень – на смак.

Приготування: Тунець або скумбрію розім’яти виделкою, з кукурудзи злити сік, подрібнити відварені яйця та зелень. Змішати все та заправити майонезом, посолити і поперчити.

Салат з крабовими паличками та авокадо

Інгредієнти: крабові палички – 300 грамів, авокадо – 1 штука, майонез – 100 грамів, огірок – 1 штука, сік лимона – 1 столова ложка, сіль і перець – на смак.

Приготування. Крабові палички нарізати на маленькі шматочки, авокадо нарізати кубиками та полити лимонним соком, щоб воно не потемніло. Огірок очистити та нарізати кубиками. У великій мисці все змішати, додати майонез, сіль та перець.

Салат «Новорічний»

Інгредієнти: куряче філе – 400 грамів, овочева суміш охолоджена, сир «Фета», зелень, сіль та майонез – на смак.

Приготування. Відварити куряче філе, нарізати кубиками. Овочі трохи обсмажити на сковороді або відварити. Змішати філе, овочі, дрібно нарізану зелень та майонез. Викласти у вигляді кулі та прикрасити крихтами сиру.

Основна страва

Курячі стегна з овочами

Інгредієнти: курячі стегна – 1 кілограм, суміш охолоджених овочів – 400 грамів, оливкова олія – 2-3 столові ложки, часник, сіль, перець, спеції – на смак.

Приготування. Розігріти духовку до 200 градусів. Курячі стегна промити, обсушити, посолити і поперчити, зверху можна змастити медом, щоб утворилася скоринка. У великій мисці змішати овочі з оливковою олією, сіллю та спеціями. На деко викласти стегна, навколо них – овочі. Запікати 40-50 хвилин, поки курка не стане золотистою і хрусткою.

Хек у вершково-гірчичному соусі

Інгредієнти: хек свіжоморожений – 1-2 штуки, вершки 15% – 200 мілілітрів, гірчиця зерниста – 1 столова ложка, лимон, сіль, перець, зелень – на смак.

Приготування. Філе хека розморозити, посолити та поперчити. Смажити філе до золотистої скоринки. У сотейнику змішати вершки, гірчицю, сік половини лимона та довести до кипіння. Перекласти рибу в соус і тушкувати 5-7 хвилин. Подати з рубаною зеленню та гарніром.

Куряче філе з крем-сиром

Інгредієнти: філе курчати – 500 грамів, крем-сир «Філадельфія» – 200 грамів, часник – 2-3 зубчики, рослинна олія – 2 столові ложки, сіль, перець, спеції та зелень – на смак.

Приготування. Філе промити, посолити і поперчити. У тарілці змішати крем-сир, пропущений через прес часник та спеції. Філе надрізати, щоб сформувався карман, та нафарширувати сирною масою. На деку розподілити рослинну олію, викласти філе і запікати 30-40 хвилин до золотистої скоринки. Прикрасити зеленню.

Закуски

Сирно-оливкові кульки

Інгредієнти: сир «Маасдам» або «Голландський», оливки без кісточки, кріп або петрушка – на смак.

Приготування. Натерти сир на дрібну тертку, змішати з подрібненою зеленню. Обернути кожну оливку в сирну масу та сформувати кульку. Охолодити перед подачею.

Крабова намазка

Інгредієнти: крабові палички або сніжний краб (крабове м’ясо) – 200-250 грамів, сир – 100 грамів, майонез – 3-4 столові ложки, часник – 1-2 зубчики, зелень, чорний хліб або тостовий – піджарений.

Приготування. Крабові палички, сир та часник натерти на тертці. Змішати все разом із майонезом. Суміш повинна бути однорідною. На кожний шматочок хліба викласти крабову начинку та прикрасити зеленню.

Десерти

Листковий рулет з фруктами

Інгредієнти: листкове тісто – 1 кілограм, персики консервовані – 1 банка, родзинки, мед та цукор – на смак.

Приготування. Розкачати тісто, викласти зверху шматочки персиків (без соку) і родзинки. Посипати цукром, згорнути тісто рулетом і змастити медом. Випікати в розігрітій духовці до золотистого кольору. Прикрасити рулет цукровою пудрою.

Мус із персиками

Інгредієнти: персики консервовані – 1 банка, вершки – 200 мілілітрів, цукор – 100 грамів, ванільний цукор – на смак.

Приготування. У блендері подрібнити персики разом із цукром та ванільним цукром до пюре. В окремій мисці збити вершки до м’яких піків. Обережно вмішати персикове пюре у збиті вершки. Розподілити мус по креманках і охолодити перед подачею.

Фото рецептів – з відкритих джерел в Інтернеті

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