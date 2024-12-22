Рецепты из бабушкиного сундука или как создать дома праздник с помощью выпечки

Рождественский пряник

Ингредиенты:

молоко — 1 стакан,

сахар — 2 стакана,

яйца — 5 штук,

маргарин или сливочное масло — 1 пачка,

1 спичечный коробок аммония,

мука — добавлять столько, чтобы тесто было не очень крутое.

Глазурь:

2 ст. ложки крахмала, 1 ст. ложка муки раскалываются с холодной водой до густоты сметаны, по желанию добавляется краситель. Узор рисуется через конвертик из вощеной бумаги. А после отправляем на несколько минут в печь, чтобы подсушить.

Приготовление:

Замешиваем тесто из всех ингредиентов, раскатываем его, выдавливаем формы и красим соком свеклы или моркови.

Выпекаем в прогретой духовке. После выпекания глазируем разными цветами.

Барышня

Ингредиенты:

вода — 1 стакан,

сахар — 2 стакана,

разрыхлитель для теста — 2 чайные ложки,

масло — 3 столовые ложки,

щепотка соли,

муки «на глаз», чтобы тесто было не очень крутое.

Глазурь:

Белок из трех яиц, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка лимонной кислоты — взбить в крепкую пену. Готовую массу разделить на порции, добавить пищевые красители.

Приготовление:

Замесить тесто. Хорошо его вымесить, раскатать до 0,5 см толщиной, выдавить форму и поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 100 градусов.

Вынуть из духовки, остудить. Готовое изделие высотой 20 см и толщиной 1 см украсить. Кисточкой разрисовать прянички, как подскажет фантазия и подсушить до готовности.

Читайте также: