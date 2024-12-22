Рецепты из бабушкиного сундука или как создать дома праздник с помощью выпечки

Рождественские праздники невозможно представить без ароматной выпечки, которая наполняет дом теплом и создает настоящую праздничную атмосферу. Предлагаем вам два уникальных рецепта праздничных пряников, которые удивят гостей своим вкусом и станут настоящим украшением праздничного стола. Оба рецепта просты в приготовлении и позволяют проявить фантазию в декорировании.
Рождественский пряник
Ингредиенты:
- молоко — 1 стакан,
- сахар — 2 стакана,
- яйца — 5 штук,
- маргарин или сливочное масло — 1 пачка,
- 1 спичечный коробок аммония,
- мука — добавлять столько, чтобы тесто было не очень крутое.
Глазурь:
2 ст. ложки крахмала, 1 ст. ложка муки раскалываются с холодной водой до густоты сметаны, по желанию добавляется краситель. Узор рисуется через конвертик из вощеной бумаги. А после отправляем на несколько минут в печь, чтобы подсушить.
Приготовление:
Замешиваем тесто из всех ингредиентов, раскатываем его, выдавливаем формы и красим соком свеклы или моркови.
Выпекаем в прогретой духовке. После выпекания глазируем разными цветами.
Барышня
Ингредиенты:
- вода — 1 стакан,
- сахар — 2 стакана,
- разрыхлитель для теста — 2 чайные ложки,
- масло — 3 столовые ложки,
- щепотка соли,
- муки «на глаз», чтобы тесто было не очень крутое.
Глазурь:
Белок из трех яиц, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка лимонной кислоты — взбить в крепкую пену. Готовую массу разделить на порции, добавить пищевые красители.
Приготовление:
Замесить тесто. Хорошо его вымесить, раскатать до 0,5 см толщиной, выдавить форму и поставить в духовку на 15-20 минут при температуре 100 градусов.
Вынуть из духовки, остудить. Готовое изделие высотой 20 см и толщиной 1 см украсить. Кисточкой разрисовать прянички, как подскажет фантазия и подсушить до готовности.
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