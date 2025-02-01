На защиту Родины Борис стал в первые дни широкомасштабной войны, 6 марта 2022 года. Об этом в селе почти никто не знал, только самые близкие.

Известие о гибели 26-летнего воина стало ударом для всех его односельчан.

Сержант с будущим офицера

В день похорон в Новосельское приехали немало побратимов Бориса – его вторая семья, которую он получил почти за три года войны. Нашел возможность приехать и его боевой командир, имя которого мы не будем называть.

– В последнее время мы держим Донецкое направление, – рассказал офицер. – Борис был командиром зенитно-артиллерийского взвода, и справлялся с задачами очень умело. Сержант постоянно учил новичков, помогал руководящему составу. Он для меня был не только подчиненным, но и надежным другом. В будущем я видел его боевым офицером. Он был очень требователен к себе и к подчиненным, а это необходимо, чтобы выполнять боевые задания. Я видел – все равнялись на него. 23 января подразделение Бориса попало под обстрел — вражеская мина унесла его жизнь.

– Это была трагическая случайность, на войне так бывает, – говорит полковник Александр Сериков, который в первые месяцы войны готовил Бориса Доброту и его товарищей. – Борис был в составе первого отряда, который проходил специальную подготовку – военная топография, подрывное дело, разведывательная подготовка и т.д. Мы готовили небольшие группы, которые могли действовать самостоятельно.

Подход командира: «Делай, как я»

– Боря уже пришел с некоторым опытом, потому что он прошел «срочку», – рассказывает его собрат Александр Пасторов. – С началом широкомасштабки вернулся в армию, это был очень сильный шаг. Борис понимал, что Родина находится под угрозой. Надо защищать родную землю, свою деревню, своих родных. В первые месяцы войны к военкоматам выстроились очереди настоящих патриотов, и Боря был среди них.

– Мое дело было научить ребят воевать: лозунгами и флажками не выиграть этой войны, она очень жестокая, учиться надо серьезно, – продолжает Александр Сериков. – Был такой подход: «делай как я». Сегодня нельзя по принципу «делай как я сказал». В современной войне многое зависит от командира. Если его подчиненные знают, что командир сам все умеет, ребята идут за ним, потому что верят даже если бывает тяжелая ситуация. Боря Доброта стал именно таким командиром.

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Все девушки в школе были под защитой Бори

– Боря всегда был парнем, на которого можно положиться, – говорит его классная руководительница Виорика Митиоглу. – В нашем классе, а это был выпуск Новосельского лицея 2015 года, все девочки всегда были под защитой Бори, он никому не позволял их обижать. Получив аттестат, поступил в училище водного транспорта, получил специальность матроса-моториста. Но в море так и не вышел.

У него была девушка. В августе прошлого года они поженились. Мы все очень гордимся Борисом – он стал мужчиной-воином, настоящим защитником.

Всегда улыбающийся и позитивный

Показательно и то, что Борис Доброта – житель молдавского села, где в семьях говорят на молдавском языке, в последнее время постепенно перешел на государственный.

– Еще когда наша группа проходила обучение, мы все разговаривали по-русски, – вспоминает Александр Пасторов. – Это Бессарабия, безразлично, на каком языке ты говоришь – болгарский, молдавский, украинский, гагаузский, русский. Но понемногу все начали вспоминать украинский, нужно уже переходить на государственный язык. Хочу сказать, что из нашей группы Борис был положительным. Даже если он был без настроения, то выражал это с юмором – все улыбались. Перед моими глазами он так и остался всегда улыбающимся. У него была фамилия Доброта, и она полностью отражала его сущность.

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