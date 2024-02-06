Начало февраля по-одесски: почти весна!

Еще только начало февраля, а вот выйдешь на улицы города, пройдешь – кажется, весна. Настоящая, в полную силу! «Котики, уже весна!», — пришлось услышать в доказательство на Соборной площади, или просто Соборке. Кто-то так ласково поздоровался со знакомыми. Ведь котики в Одессе — это всегда позитив.
Котики и тишина
Кстати, настоящие одесские котики тоже словно в доказательство, что уже пришла весна, стали все чаще встречаться на улицах: потеплело, так и надо о себе напомнить людям, смотрите, какие мы красавцы!
А вот две женщины на той же Соборке обсуждают тему «ой, такая тишина». Нет, это не о том, что на улицах очень тихо. Это о другом — о войне. А тишина означает, что не слышно воздушных тревог.
Такая она, наша жизнь: не звучит тревога несколько часов подряд — это уже удивляет…
А еще наша жизнь такая: на той же Соборной площади идут работы по восстановлению разрушенного собора летом. Еще одна наша рана войны в самом центре… Боже, сколько же их уже!
Елки, украшения, ветерок …
А весна заглянула к нам, словно задумалась: не рано ли я? И пока одесситы решают, надолго ли этот гость в городе, покажет ли еще себя зима, одесские витрины понемногу сбрасывают с себя новогоднюю «одежду», украшаются цветами и другой атрибутикой ко Дню влюбленных.
Но далеко не все. Ведь если посетить Летний театр Городского сада, вам может показаться, что новогодние праздники — в разгаре. Там и елка красуется, и мега-подарки развешаны, и зимние гномики встретятся.
Кстати, много еще сугубо зимнего встретится вам на одесских улицах, которые сейчас наслаждаются совсем не зимним теплом и легким ветерком. Кстати — тоже весенним…