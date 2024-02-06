Начало февраля по-одесски: почти весна!

Котики и тишина

Кстати, настоящие одесские котики тоже словно в доказательство, что уже пришла весна, стали все чаще встречаться на улицах: потеплело, так и надо о себе напомнить людям, смотрите, какие мы красавцы!

А вот две женщины на той же Соборке обсуждают тему «ой, такая тишина». Нет, это не о том, что на улицах очень тихо. Это о другом — о войне. А тишина означает, что не слышно воздушных тревог.

Такая она, наша жизнь: не звучит тревога несколько часов подряд — это уже удивляет…

А еще наша жизнь такая: на той же Соборной площади идут работы по восстановлению разрушенного собора летом. Еще одна наша рана войны в самом центре… Боже, сколько же их уже!

Елки, украшения, ветерок …

А весна заглянула к нам, словно задумалась: не рано ли я? И пока одесситы решают, надолго ли этот гость в городе, покажет ли еще себя зима, одесские витрины понемногу сбрасывают с себя новогоднюю «одежду», украшаются цветами и другой атрибутикой ко Дню влюбленных.

Но далеко не все. Ведь если посетить Летний театр Городского сада, вам может показаться, что новогодние праздники — в разгаре. Там и елка красуется, и мега-подарки развешаны, и зимние гномики встретятся.

Кстати, много еще сугубо зимнего встретится вам на одесских улицах, которые сейчас наслаждаются совсем не зимним теплом и легким ветерком. Кстати — тоже весенним…