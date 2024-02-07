Новости Одессы и Одесской области

В Одессе расцвели подснежники – фотофакт

В Одессе расцвели подснежники – фотофакт

Несмотря на то, что календарная зима у нас еще не закончилась, по погоде этого не скажешь: весна весной, и все тут! И вот одно из доказательств, что весна если еще и не пришла окончательно, то уж точно не за горами: в Одессе уже начали расцветать весенние первоцветы – подснежники.

Вот такое фото прислал в редакцию «Одесской жизни» нашщ постоянный читатель и одновременно автор «Дачных советов» Юрий Руденко:

Первоцветы в Одессе

Кстати, по данным Телеграм-канала THE WEATHER LAB, сегодня, 7 февраля 2024 года, в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд – 18 градусов тепла.

Ранее синоптики предупреждали, что февраль в этом году может оказаться аномально теплым.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

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