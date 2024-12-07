Новости Одессы и Одесской области

Что происходит рядом с главной елкой Одессы? (фоторепортаж)

Что происходит рядом с главной елкой Одессы? (фоторепортаж)

Главная елка Одессы уже на второй день после официального открытия превратилась в основную фотозону – несмотря на не самые лучшие погодные условия.

Главную елку города открывали во время непогоды и блэкаута – был ливень и ветер. Но никакие погодные условия не смогли помешать желанию подарить детям радость.

Что теперь происходит рядом с главной двадцатиметровой зеленой красавицей?

Елка на Дерибасовской
Главная елка Одессы
У главной елки Одессы
Главная елка Одессы, фотозона
У главной елки Одессы на Дерибасовской

Снова ветер, дождь, а еще и туман… Одесская зима, кажется, решила напомнить, «кто здесь главный». А вот рядом с елкой, которая сегодня переливается огоньками без генератора, – множество людей.

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На украшенной к зимним праздникам главной улице города появилась не менее главная фотозона. Дети радуются, взрослые тоже, кажется, превратились в детей: такая же привлекательная фотозона! Значит, есть задача – создать своим мобильником такой снимок, чтобы потом еще долго изучать «детали» и радоваться вопреки войне, погоде и внутренней тревоге, которая уже почти три года переполняет каждого из нас.

Фотозона у главной елки, Одесса, 7 декабря 2024
Фотозона у главной елки Одессы
Главная елка на Дерибасовской
Фотозона у главной елки, Одесса, Дерибасовская
Главная елка Одессы зажглась
Главная елка Одессы, фотозона на Дерибасовской
Одесситы у главной елки, 7 декабря 2024

А величественная елка переливается себе огоньками, раздаются колядки и другие зимние украинские песни.

И, кажется, самое время загадывать самое большое наше желание – одно на всех…

Одесса, главная елка
На Дерибасовской в декабре
Главная елка Одессы, дерибасовская, декабрь 2024 г.
Вид на главную елку Одессы со стороны Горсада
Главная елка и дерево

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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