Что происходит рядом с главной елкой Одессы? (фоторепортаж)

Главную елку города открывали во время непогоды и блэкаута – был ливень и ветер. Но никакие погодные условия не смогли помешать желанию подарить детям радость.

Что теперь происходит рядом с главной двадцатиметровой зеленой красавицей?

Снова ветер, дождь, а еще и туман… Одесская зима, кажется, решила напомнить, «кто здесь главный». А вот рядом с елкой, которая сегодня переливается огоньками без генератора, – множество людей.

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На украшенной к зимним праздникам главной улице города появилась не менее главная фотозона. Дети радуются, взрослые тоже, кажется, превратились в детей: такая же привлекательная фотозона! Значит, есть задача – создать своим мобильником такой снимок, чтобы потом еще долго изучать «детали» и радоваться вопреки войне, погоде и внутренней тревоге, которая уже почти три года переполняет каждого из нас.

А величественная елка переливается себе огоньками, раздаются колядки и другие зимние украинские песни.

И, кажется, самое время загадывать самое большое наше желание – одно на всех…

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