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Екатерининская у Привоза: новейшие цветочные ряды и другие обновления

Екатерининская у Привоза: новейшие цветочные ряды и другие обновления

Давно не были на Екатерининской (между Пантелеймоновской и Новощепным рядом)? Этот участок у Привоза не просто преобразился, он стал по-хорошему неузнаваемым. И, кстати, работы все еще продолжаются.

Да, все началось еще до войны – появилась здесь и новая дорога с островками безопасности, исчезла стихийная торговля, перебрались «наверх» цветочные ряды, высадили акации, установили фонари…

Незадолго до войны, в феврале 2022 года, «Одесская жизнь» рассказывала, что на том месте, где когда-то находились прежние цветочные ряды, появилось длинное металлическое ограждение. Задались тогда вопросом: что же здесь будет? Во временных цветочных рядах, которые тогда перебрались повыше – к «Фокстроту», – продавцы нежного товара сказали, что, вероятнее всего, именно здесь для них строятся новые павильоны.

ТЦ Остров, ограждение

Так было в феврале 2022 года

В самом деле: новехонькие торговые павильоны уже выстроились в ряд, их много. Причем, все сделано так, что торговля цветами идет с обеих сторон. И все это еще больше преобразило горячий участок Екатерининской напротив Привоза. Все, как и обещали: павильоны нового типа, чистота, порядок.

Екатерининская у Привоза, январь 2023-2
Екатерининская у Привоза, январь 2023-3
Екатерининская у Привоза, январь 2023-4
Екатерининская у Привоза, январь 2023-6
Екатерининская у Привоза, январь 2023-7

Кроме того, на этом участке появились два остановочных комплекса – по обеим сторонам этого квартала. Здесь останавливаются маршрутки.

Еще в декабре прошлого года мы обратили внимание на продолжающиеся работы на этом участке. В самом начале наступившего увидели, что часть из них окончена: между цветочными рядами появились ступеньки, ведущие к расположенным здесь нескольким торговым центрам.

Екатерининская у Привоза, январь 2023-8
Екатерининская у Привоза, январь 2023
Екатерининская у Привоза, январь 2023-5
Екатерининская у Привоза, январь 2023-9

Впрочем, кое-что остается «вечным»: цветами по-прежнему торгуют и напротив новых цветочных рядов: у входа в молочный корпус нашего Привоза.

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Мария Котова
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Редакция ПРОФИЛЬ

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