Елочный лес возле Нового рынка: красотки на каблуках и «очень дешевые!»

По дороге на Новый базар «вырос» настоящий хвойный лес: по обеим сторонам улицы Конной уже «пошла на полную» торговля елками. Ассортимент — на любой вкус: пихты, сосны и «наши классические». Ветви большие и маленькие, веночки. Елки, «созданные» из веток, «цельные», от маленьких до огромных.
Елки все с чипами, как утверждают продавцы.
Откуда? Волынь, Карпаты, Ивано-Франковская, Черновицкая области. И даже… из Дании.
Та, что из Дании — как с выставки. Цена тоже «выставочная» – три тысячи гривен. Аромат такой, что не отойти.
Кстати, этот хвойный аромат заполонил почти всю Конную, потому что елок таки много.
— Берите, смотрите, какие красавицы, очень дешевые! Да еще и на каблуках! — призывает продавец потенциального покупателя.
— На чем?
— На каблуке.
— Да ведь это деревянные подставки.
— Подставки металлические. А это — каблуки.
Ага, это продавец шутит так… Об «очень дешевых» — это тоже что-то вроде «мы пошутили».
Кстати, какие цены?
Сосны — от 400 гривен.
Пихты — от 100 гривен.
«Классические» — от 100 гривен.
Веночки —– от 70 гривен.
Букет из веток — «стартует» от 30-40 гривен.
Кстати, ветки продаются и «поштучно» — от средних до огромных, которые «потянут» размером на целую елку.
Еще приятность: торг на елочном базаре «возле Нового» уместен.
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