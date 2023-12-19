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Елочный лес возле Нового рынка: красотки на каблуках и «очень дешевые!»

Елочный лес возле Нового рынка: красотки на каблуках и «очень дешевые!»

По дороге на Новый базар «вырос» настоящий хвойный лес: по обеим сторонам улицы Конной уже «пошла на полную» торговля елками. Ассортимент — на любой вкус: пихты, сосны и «наши классические». Ветви большие и маленькие, веночки. Елки, «созданные» из веток, «цельные», от маленьких до огромных.

Елки все с чипами, как утверждают продавцы.

Откуда? Волынь, Карпаты, Ивано-Франковская, Черновицкая области. И даже… из Дании.

Та, что из Дании — как с выставки. Цена тоже «выставочная» – три тысячи гривен. Аромат такой, что не отойти.

Кстати, этот хвойный аромат заполонил почти всю Конную, потому что елок таки много.

— Берите, смотрите, какие красавицы, очень дешевые! Да еще и на каблуках! — призывает продавец потенциального покупателя.

— На чем?

— На каблуке.

— Да ведь это деревянные подставки.

— Подставки металлические. А это — каблуки.

Ага, это продавец шутит так… Об «очень дешевых» — это тоже что-то вроде «мы пошутили».

Кстати, какие цены?

Сосны  — от 400 гривен.

Пихты — от 100 гривен.

«Классические» — от 100 гривен.

Веночки —– от 70 гривен.

Букет из веток — «стартует» от 30-40 гривен.

Кстати, ветки продаются и «поштучно» — от средних до огромных, которые «потянут» размером на целую елку.

Еще приятность: торг на елочном базаре «возле Нового» уместен.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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