Новости Одессы и Одесской области

Майский блюз: на одесской Книжке – балконный концерт (фото)

Майский блюз: на одесской Книжке – балконный концерт (фото)

На знаменитой одесской Книжке – майский аншлаг. Здесь теперь снова можно услышать и увидеть балконные концерты, которые с началом войны стали неотъемлемой частью наших дней, полных тревог и надежд, нашим культурным фронтом.

Творческий балкон джаз-клуба «Перрон №7» – в развевающихся украинских флагах. Доносится блюз. Исполнитель – человек-оркестр из Киева Макс Таврический. Незадолго до концерта он написал на своей страничке в Facebook, что не просто приехал в Одессу дать дневной «балконный» (а вечером – непосредственно в джаз-клубе) концерт. Средства пойдут на нужды ПВО Одессы.

Концерт на одесской Книжке
Майский блюз в Одессе на Книжке
Человек-оркестр из Киева Макс Таврический
Макс Таврический выступает в Одессе
Балконный концерт на одесской Книжке

Народ на Книжке слушает и аплодирует человеку-оркестру. Здесь же – коробка для добровольных взносов.

Маленькая девочка пускается в пляс: в самом деле, трудно удержаться. Народ аплодирует уже не только музыканту, но и девчушке.

Люди, которые просто так пришли на Книжку, обычно останавливаются, если получается – усаживаются на свободные места. И уже не уходят, слушают «балконный блюз»…

Одесская Книжка, 6 мая 2023 г.
Концерт на балконе в Одессе
Одесская Книжка, зрители
Макс Таврический дает в Одессе балконный концерт
Балконный концерт в Одессе, зрители

Ну а балконные концерты будут продолжаться. Уже завтра, в 14:00, на патриотическом балконе напротив Книжки вас ждут новые исполнители, новые впечатления…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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