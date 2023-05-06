Майский блюз: на одесской Книжке – балконный концерт (фото)

На знаменитой одесской Книжке – майский аншлаг. Здесь теперь снова можно услышать и увидеть балконные концерты, которые с началом войны стали неотъемлемой частью наших дней, полных тревог и надежд, нашим культурным фронтом.

Творческий балкон джаз-клуба «Перрон №7» – в развевающихся украинских флагах. Доносится блюз. Исполнитель – человек-оркестр из Киева Макс Таврический. Незадолго до концерта он написал на своей страничке в Facebook, что не просто приехал в Одессу дать дневной «балконный» (а вечером – непосредственно в джаз-клубе) концерт. Средства пойдут на нужды ПВО Одессы.

Народ на Книжке слушает и аплодирует человеку-оркестру. Здесь же – коробка для добровольных взносов.

Маленькая девочка пускается в пляс: в самом деле, трудно удержаться. Народ аплодирует уже не только музыканту, но и девчушке.

Люди, которые просто так пришли на Книжку, обычно останавливаются, если получается – усаживаются на свободные места. И уже не уходят, слушают «балконный блюз»…

Ну а балконные концерты будут продолжаться. Уже завтра, в 14:00, на патриотическом балконе напротив Книжки вас ждут новые исполнители, новые впечатления…

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