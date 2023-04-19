Субсидия с 1 мая: что изменилось и как ее будут назначать на летний период

Субсидия с 1 мая будет назначаться на летний сезон. В апреле заканчивается отопительный период, и с 1 мая потребителям будут назначать субсидии на летний период. Кому надо обратиться в Пенсионный фонд? Какие доходы повлияют на получение государственной помощи? Кто может остаться без субсидии?

Кому назначат субсидию с 1 мая автоматически

Большинство людей, которые получали субсидии в прошедшем отопительном периоде, автоматически получат их и с мая. Если, конечно, не появились новые обстоятельства, которые влияют на получение помощи от государства: изменилось имущественное состояние или состав семьи.

О таких обстоятельствах необходимо сообщить в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Если этого не сделать, можно остаться без субсидии. Мало того, субсидианта могут обязать вернуть неправомерно полученные суммы. Это касается и случаев, когда человек указал недостоверные данные в заявлении или декларации о доходах и расходах.

Кому с 1 мая нужно подавать документы для назначения субсидии

Также подать новые документы для назначения субсидии необходимо, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

члены домохозяйства арендуют другое жилье;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

При подаче заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона субсидию назначат с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на его получение.

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Как перерасчет пенсии повлияет на назначение субсидии с 1 мая

При назначении субсидии на летний период учитывается совокупный доход семьи за ІІІ-ІV кварталы предыдущего календарного года. Но пенсионерам, которые не имеют дополнительного дохода, учтут только размер пенсии за март текущего года. В марте, как мы знаем, была проведена индексация пенсии. Кроме этого, пенсионерам 70 лет и старше увеличили доплаты за возраст. Все это скажется при расчете субсидии на неотопительный сезон или при определении права на получение государственной помощи.

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Во-первых, суммы в платежке летом уменьшаются за счет отсутствия отопления.

Во-вторых, при увеличении доходов субсидия автоматически уменьшается. В то же время, если поднимут тарифы на коммунальные услуги, то сумму выплат пересчитают соразмерно повышению.

Как влияет помощь пострадавшим от войны на назначение субсидии

Как мы знаем, при расчете государственной помощи на оплату коммунальных услуг принимают во внимание разные виды доходов. Это не только зарплаты и пенсии, но и, к примеру, помощь по безработице, компенсация по уходу за лицом с инвалидностью и прочее.

В связи с этим надо знать, что денежная помощь от международных организаций, которую выплачивают пострадавшим во время военного положения, учитываться при расчете субсидии не будет.

Также в совокупный доход семьи при расчете субсидии не включают:

помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПО);

компенсацию расходов на временное размещение ВПО, переместившихся после 24 февраля 2022 года.

Как долг за коммунальные услуги влияет на назначение субсидии

Одно из условий предоставления помощи от государства — отсутствие коммунальных долгов. Так, согласно законодательству, субсидия не назначается, если у заявителя есть просроченная свыше трех месяцев задолженность, превышающая 680 гривен. Принимая во внимание сказанное, имеющиеся долги следует погасить до мая.

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Должникам тоже могут назначить субсидию, но только при наличии договора с поставщиком услуг о реструктуризации задолженности.

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Как начисляется субсидия если дом поврежден

Если дом поврежден и коммунальные услуги не начисляются — субсидию получить нельзя.

Ольга Новикова