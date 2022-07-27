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ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне: оккупантов отрезают от снабжения

ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне: оккупантов отрезают от снабжения

Сегодня ночью, 27 июля 2022 года, Вооруженные силы Украины ударили по стратегическому для российских захватчиков объекту — Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Сейчас движение по мосту закрыто.

Удар был нанесен высокоточным оружием. Было от 6 до 8 выстрелов и все они, если судить по опубликованным видео обстрела, попали точно в мост. Оккупационные власти Херсонщины признали попадания в мост и заявили, что движение по нему пришлось закрыть. Как альтернатива, в планах оккупантов – наведение понтонных переправ через Днепр.

Антоновский мост имеет стратегическое значение для снабжения оккупационной группировки в Херсоне – это главная коммуникация, по которой российские войска обеспечивали свое снабжение. Теперь оккупанты ее лишились.

Как альтернатива – осталась дамба Каховского водохранилища. Но и ее ВСУ держат под полным огневым контролем благодаря высокоточному оружию. Тем более, что для снабжения херсонской группировки этим путем, противнику необходимо еще пересечь реку Ингулец по мосту, который уже пристрелян ВСУ и может быть разрушен в любой момент.

Если и мост через Ингулец выйдет из строя, оккупанты в Херсоне окажутся без снабжения, под полным огневым контролем ВСУ. Им останется только или погибнуть, или сдаться в плен.

По словам пресс-секретаря Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, ВСУ держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные артерии противника на юге, которые имеют критическое значение для врага.

— Это не дает ему возможности маневров, подтягивания сил и боеприпасов… Мы ценим все, что есть в нашей стране, даже если оно «под оккупантами». Мы не разрушаем инфраструктуру — мы разрушаем планы врага, — подчеркнула Гуменюк.

Коллаж: Канал 24

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Редакция ПРОФИЛЬ

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