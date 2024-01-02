Били «кинжалами» и «калибрами»: как в Украине отразили воздушную атаку 2 января

Об этом в Телеграм сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Валерий Залужный отметил, что в ночь на 2 января враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года.

Атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины.

В первой волне атаковали «шахедами» с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины.

Все 35 ударных БПЛА «Shahed-136/131» были уничтожены противовоздушной обороной, о чем сообщалось ранее.

Утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолетов вышли на рубеже пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 7.30 были зафиксированы пуски десяти аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с истребителей МиГ-31К.

Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами «Калибр», а с севера – 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400.

Из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

По предварительным результатам россияне применили 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 72 воздушные цели:

10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 из 3 крылатых ракет «Калибр».

Что еще известно об атаке 2 января

Число пострадавших в результате ракетных обстрелов в Соломенском районе Киева возросло до 33 человек, 32 из них госпитализированы, сообщает мэр столицы Виталий Кличко. В результате вражеской ракетной атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах столицы. Везде на местах работают экстренные службы.

Последствия ракетных обстрелов центра Харькова: согласно обновленной информации известно, что погибла женщина, ранены 45 человека, в том числе пять детей. В медучреждениях Харькова находятся 38 человек, в том числе: 4 детей в легком состоянии; 3 человека находятся в тяжелом состоянии, из них одна пожилая женщина в крайне тяжелом состоянии — находится в коме, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.

2 января во время атаки на Украину российская ракета упала на село Петропавловка в Воронежской области. Оккупанты заявили о «внештатном схождении авиационного боеприпаса». Разрушения зафиксированы в семи домах Петропавловки. Жителей нескольких улиц перевозят в пункты временного размещения.

Во вторник, 2 января, Польша подняла в небо две пары истребителей F-16 из-за массированной ракетной атаки страны-агрессора России по Украине.