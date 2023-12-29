Похищенные россиянами: как возвращают домой маленьких украинцев

История Богдана Ермохина: похищение и угроза армии

В ноябре этого года Украина узнала историю Богдана Ермохина – 17-летнего сироты из оккупированного Мариуполя. Юноша пережил ужасы войны в городе, который равняли с землей российские военные. Он видел смерти, в том числе и лучшего друга.

Россияне вывезли Богдана сначала в оккупированный Донецк, а затем в Подмосковье, где передали под опеку тамошней семьи, хотя в Украине у парня осталась двоюродная сестра, которая хотела его забрать. Богдан дважды пытался уехать на родину своими силами, но россия не отпускала: его ловили и возвращали в Подмосковье. А с приближением 18-летия над юношей нависла новая угроза: попасть в российскую оккупационную армию.

Чтобы вернуть Богдана домой, понадобилось больше года усилий родственников, адвокатов, Офиса украинского омбудсмена и правозащитников международных организаций.

Как россияне совершают преступления «по методичке»

Но история Богдана – не исключение: россияне делают все, чтобы дети не возвращались в Украину. По словам Уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, в рф даже действует своеобразная «инструкция»: когда и о чем говорить с украинским ребенком, чтобы тот не стремился покинуть россию.

«Ровно через 4 недели начинались разговоры о том, что родители вас бросили, вы не вернетесь домой. Это была методичка, там прописано все, сроки, что нужно обязательно с ребенком наедине говорить, что нужно каждые два месяца детей разделять, чтобы у них не было ощущения единства, чтобы они не сплачивались»,

– рассказала Герасимчук.

Еще хуже ситуация с малышами, которые не помнят, откуда они, где и с кем раньше жили. Таких детей в россии пытаются как можно быстрее отдать на усыновление, изменить фамилии и документы, чтобы максимально усложнить возможные поиски.

По словам Герасимчук, украинские несовершеннолетние попадают в страну-агрессор разными путями: это и организованный выезд детских домов с оккупированных территорий, и изъятие детей у родителей или опекунов во время так называемой фильтрации. На оккупированных территориях россияне даже привлекают медиков, придумывающих несовершеннолетним разнообразные диагнозы, лишь бы принудить родителей к выезду из Украины.

«У здорового ребенка вдруг появляется диагноз, требующий лечения или реабилитации на территории россии»,

– объяснила Герасимчук.

Возвращение каждого украинского ребенка – это огромная работа

В фонде Save Ukraine, который помогает возвращать детей из рф и оккупированных территорий, объясняют: если россиянам не удается отговорить ребенка от выезда домой, они делают все, чтобы максимально усложнить его путь. К примеру, требуют, чтобы родители приехали за несовершеннолетними лично. Часто это невозможно, если папа или мама папа или мама ребенка украинские военные. Да и для гражданских родственников такая поездка чрезвычайно сложна и полна рисков.

«Одной маме пришлось проходить двухдневный допрос в ФСБ в аэропорту Белгорода. Ей запретили покидать территорию, отобрали паспорт и телефон. Женщина не понимала, что происходит. Ее постоянно допрашивали, а впервые предложили еду только через сутки после задержания. После двух дней допроса ее депортировали в Белоруссию, где белорусские спецслужбы продлили свои допросы еще на один день»,

– рассказала юрист фонда «Save Ukraine» Мирослава Харченко.

Как освобождать маленьких украинцев: нужно действовать быстро

Как освобождать похищенных несовершеннолетних, обсудили во время первой встречи Международной коалиции за возвращение украинских детей, незаконно депортированных в россию.

Событие состоялось в Киеве с участием президента Украины Владимира Зеленского и ряда глав государств европейских стран.

По словам Зеленского, ордера Международного уголовного суда на арест путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой является убедительным свидетельством того, что депортация украинских детей не останется безнаказанной.

В то же время президент отметил, что в возвращении детей на родину – большое значение имеет время. Ведь важно, чтобы маленькие украинцы не потеряли детство на чужбине, а жестокость российских государственных преступников не сломала их связь с родной страной.

Напомним, 1 августа 2023 года в Украину вернулись 10 детей, которых незаконно вывезли с территории Украины россияне.