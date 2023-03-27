Николаев приходит в себя: как и чем живет ближайший сосед Одессы (фоторепортаж)

Город понемногу приходит в себя. Наверное, так можно сказать о Николаеве, который сейчас напоминает больного после тяжелой болезни, который хоть и медленно, но идет на поправку.

Недавно представилась возможность посетить этот город, который прикрывал все это время Одессу своей спиной и посмотреть, чем и как живут его жители.

Николаевская трасса находится в нормальном состоянии и довольно загружена. Из Одессы в соседний областной центр можно добраться автобусом, отходящим от всех автостанций: Привоз, Старосенная, Центрального автовокзала. На дорогу вы можете потратить 2,5 – 3,5 часа, и 300 – 400 грн в зависимости от перевозчика.

Признаки мирной жизни

Конечно, сейчас сюда едут не на экскурсию, а больше по делам. Впрочем, признаков мирной жизни в городе становится больше: снова приглашает в гости ближайшая к городу винодельня Slivino, работает зоопарк, открывают свои двери музеи, театры, кафе, тут и там на детских площадках звучат радостные детские голоса, а на лавочках на набережной обнимаются парочки. Возле центрального сквера стоит художник, а рядом, на цветочном базарчике ходят покупатели. Именно этим изменениям радуются те, кто не выезжал из города все эти месяцы – соседи возвращаются домой.

Впрочем, центральная пешеходная улица города, Соборная до сих пор выглядит довольно пустой. Но тем не менее, на ней работает коммунальная техника – уборка по расписанию. И вообще город выглядит чистым. Более половины кафе, банковских учреждений и офисов еще закрыты. А самая популярная реклама – это объявления об аренде. Разбитые и обгоревшие фасады, закрытые фанерными листами окна домов – это до сих пор обычные элементы городского пейзажа. Люди не торопятся снимать защитные щиты. Жители рассказали, что делали это коммунальщики, но, конечно, с таким объемом работы самостоятельно не справлялись, поэтому на помощь им приезжали коллеги из других городов. Работали даже во время обстрелов. Бизнесмены защищали витрины своими силами.

Не оминула Николаев и волна переименований. Так, улица Московская стала Мариупольской. Не дожидаясь официального решения городских властей, местные активисты зарисовали все таблички с этим названием. Демонтировали также памятники советским деятелям и милиционерам, Суворову, Пушкину. Символично, что монумент советским чекистам был разрушен во время российских обстрелов. Ценные для города памятники убрали и спрятали на время, чтобы защитить их от российских ракет. Процессы дерусификации, десоветизации продолжаются, впрочем, мемориальных табличек советского периода все еще хватает. Также можно заметить, что рекламы и вывесок на русском языке в Николаеве гораздо больше, чем в Одессе.

Со светом, но без воды

В городе работает электрический транспорт. И вообще, со светом ситуация была стабильной, даже зимой во время массовых блэкаутов. Да, отключения были, но происходили не хаотично, а по графику. Именно в этот период николаевские переселенцы в Одессу, начали возвращаться в свои дома.

А вот питьевой воды в кранах горожан так и нет. Более того, неизвестно, когда и как ситуация улучшится. 24 марта директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что магистральный водопровод, который тянется из Херсона, до сих пор невозможно восстановить. Россияне разбомбили насосную станцию, этот район находится под постоянными обстрелами. Но заметно, что городу наладили подачу питьевой воды через мобильные установки, которые можно встретить везде на улицах. Вода подается бесплатно и очередей у кранов нет.

А что с ценами?

Кварталы вокруг центрального рынка выглядят более оживленными. Здесь и «фестиваль бабушек», которые вынесли на продажу первую зелень из окрестных огородов и домашние яйца, и толкучка в рядах с семенами и саженцами. На рыбных рядах, несмотря на будний день и почти обеденное время, много рыбы. А вот ряды с молочкой уже почти пустые. Цены на локальные продукты практически такие, как и на одесских рынках: яйца от 50 грн, брынза – от 150 грн, картофель – от 11 грн, свинина – 150-180 грн, рыба – от 50 грн.

Но в городе остается еще много людей, которые не могут позволить себе обед из трех блюд. Именно поэтому в центре до сих пор стоит большая передвижная кухня, где ежедневно бесплатно кормят всех нуждающихся горячей едой. В городе много волонтерских пунктов, где можно получить помощь, а в Юрте Незламности – выпить чаю. Работающая молодежь ждет открытия Макдональдса. Говорят, это событие случится в начале апреля после запуска сети в Одессе.

Нам повезло – в течение целого дня не было ни одной воздушной тревоги. Но опасность со стороны Кинбурнской косы, откуда стреляют оккупанты, еще беспокоят николаевцев. Разрушенные дома, иссеченные осколками стены домов, черные стволы деревьев постоянно напоминают – расслабляться еще нельзя.

И страшные «одуванчики» — так прозвали следы на асфальте от кассетных снарядов местные, еще долго будут напоминать о погибших мирных жителях и о том, что война совсем рядом.