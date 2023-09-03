На одесском пляже нашли бутылку с важным посланием (фото)

Украинская семья, отдыхавшая на море в Одесской области, нашла на пляже выброшенную на берег бутылку. Сначала эту бутылку хотели выбросить, но вовремя заметили, что внутри что-то есть… Как оказалось, эта бутылка приплыла из оккупированного Крыма и содержала важное послание.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Правда Геращенко».

«Бутылку увидели на пляже и хотели выбросить в мусор, но вовремя заметили – внутри что-то есть. Открыли. Прочитали», – говорится в сообщении.

Послание, которое нашла семья, было написано печатными буквами на украинском языке, судя по всему, ребенком. Оно говорит о том, что семья из четырех человек с нетерпением ждет, когда Крым снова станет украинским.

«Надеемся, что это письмо попадет в руки украинцам. Вся наша семья очень ждет освобождения от россиян. Крым – это Украина. Мы вас очень ждем», – сказано в послании, подписанном как «Я, моя сестричка Маша, мама и папа».

По словам нашедших письмо людей, они «плакали всей семьей», и очень хотят, чтобы автор записки узнал, что море «доставило» его послание по адресу, и чтобы он обязательно дождался ВСУ в Крыму.

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Верхнее фото – иллюстративное