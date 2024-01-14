Праздники и традиции 14 января: что сегодня сделать, чтобы стать богаче и здоровее

Церковный праздник 14 января 2024 года у православных

Праздник по новому календарю

14 января по новому лианскому календарю – день святой Нины, просветительницы, вошедшей в историю православия тем, что привела народ Иверии (Грузии) к христианству.

Святая жила в конце III-начале IV веков. Девушка родилась в Каппадокии (сейчас территория Турции, а затем – Византийской империи), в семье богатых, благородных и благочестивых людей. Отец Нины был родственником святого Георгия Победоносца, а ее мать – сестрой патриарха Иерусалимского. В возрасте 12 лет родители Нины вместе с ней переехали в Иерусалим, где отец стал отшельником, а мать стала служить при храме Гроба Господня. Воспитание Нины взяла на себя благочестивая старица. Женщина была родом из Иверии и многое рассказывала девочке о своей родной земле. Нина с юности изучала Священное Писание, а после общения с наставницей у нее появилось желание проповедовать христианство в Грузии. А после того, как по преданию Нине явилась Матерь Божья и вручила ей крест из виноградных лоз, она отнеслась к этому как к пророчеству. В то время император Диоклетиан начал преследовать христиан и девушка не раздумывая уехала в Иверию. Там она прославилась как целительница – после ее молитв люди возвращала здоровье. Нина обошла весь иверийский край с проповедями и даже сумела обратить в христианство местного царя Мероя. После этого из Константинополя пригласили епископа и священников, построили первый в Иверии храм во имя святых Апостолов.

В Грузии святую равноапостольную Нину считают просветительницей, которая привела страну в православие.

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Православный праздник по старому календарю

Праздник 14 января по старому стилю – Обрезание Господне и день памяти Василия Кесарийского (Великого). Об этом православном празднике мы писали 1 января.

Также по народной традиции праздновали Старый Новый год. Украинцы устраивали сеялки. Мальчики и юноши с зерном обходили соседние дома, засевали хозяевам порог и желали счастливого года, за что получали угощение. Посевное зерно не выбрасывали, а давали в корм птицы.

По давнему поверью, в праздник 14 января первым в дом нужно впустить мужчину, чтобы в семье круглогодично было счастье.

На стол у Васильев украинцы готовили мясные блюда — студень, кровянку, домашние колбаски, рульку. Состоятельные семьи запекали целого поросенка. На праздник приглашали всех родных и долго не расходились.

В народный праздник 14 января стоит сварить и отведать каши, чтобы целый год быть здоровым.

14 января – удачный день для любых покупок . Новая вещь долго прослужит и будет радовать.

. Новая вещь долго прослужит и будет радовать. По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время и урожай:

красный закат — будет урожай пшеницы и гороха;

снег идет — к богатству, дождь — к неурожаю и несчастью;

эхо далеко слышно — до сильных морозов;

сильный ветер – будет хороший урожай фруктов.

В народном календаре 14 января – Нинин день, который еще называют «Нина – обряды скота». Этот день традиционно посвящают уходу за домашним скотом.

Запреты на сегодня, 14 января

Что нельзя делать 14 января:

ругаться и повышать голос;

отказывать в помощи и подаянии;

оскорблять кого-нибудь и обижаться самому;

давать взаймы деньги (чтобы не остаться «на бобах»);

стричься;

оскорблять животных.

Что желательно делать 14 января

В этот день можно пойти в храм или помолиться святой Нине дома. У равноапостольной Нины просят избавить от бед и скорбей, вразумить врагов. Считается, что праздник помогает во всех добрых начинаниях и делах.

По народному поверью 14 января хорошо навести в доме порядок, закончить начатые дела, можно стирать и заниматься рукоделием, чем больше сделаешь — тем богаче будешь. Тем, у кого есть домашние животные, как уже говорили ранее, следует уделить им особое внимание: почистить хлев, клетки и т.п., вкусно накормить. Считается, что в Нинин день коровье молоко обладает особыми свойствами, поэтому нужно выпить хотя бы немного молока.

Имениники 14 января

Именины сегодня по церковному календарю у Марка, Сергея, Павла, Нины, Степана, Ильи, Андрея.

14 января – знак Зодиака

Родившийся 14 января человек по знаку Зодиака – Козерог. Именинники в этот день по характеру трудолюбивы и настойчивы. Они стойко преодолевают какие-либо трудности и никогда не сдаются. Не любят грубых и истерических людей, но нормально воспринимающих адекватную критику. Родившиеся 14 января люди вдохновляют близких своим оптимизмом и упорством.

14 января родились:

1937 год — украинский прозаик, поэт, публицист, кинодраматург, лауреат Шевченковской премии Евгений Гуцало;

1973 год — украинский футболист, полузащитник Василий Кардаш;

1997 год — офицер Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины (2022, посмертно) Сергей Пархоменко.

Исторические события 14 января

В Украине и мире в прошлом 14 января произошло следующее:

1392 год — Холм получает от короля Владислава Ягайло городские права и 4320 десятин земли для поселения и земледелия;

1506 год — в Риме находят и перевозят в Ватиканский собор скульптуру «Лаокоон и его сыновья»;

1604 год — начинает работу Гемптон-Кортская конференция во главе с королем Англии Яковом I для обсуждения требований пуритан по изменению доктрины Англиканской церкви;

1761 год — в битве у индийского города Панипат 90-тысячное войско афганцев (во главе с Ахмед-шахом Дуррани) в союзе с индийскими мусульманскими отрядами вдребезги разрушает войско маратхских князей;

1794 год — Элизабет Хог Беннетт из Эдома, штат Вирджиния, становится первой американской женщиной, которой успешно сделали кесарево сечение;

1814 год — подписывают Кильские мирные договоры, положившие конец англо-датской войне: Дания уступала Швеции Норвегии;

1900 год — премьера оперы «Тоска» Дж. Пуччини;

1919 год — в Киеве постановлением Директории УНР чиновники всех ведомств, назначенные при гетмане Павле Скоропадском, немедленно увольняют со своих должностей;

1942 год — на имя А.Гитлера направляют письмо, подписанное главным атаманом УНР в Варшаве А. Ливицким, президентом Украинского национального совета в Киеве профессором М. Величковским, председателем Генерального совета украинских комбатантов генералом М. Емельяновичем-Павленко, президентом Украинского национального совета во Львове митрополитом А. Шептицким, где высказывались критические замечания по политике Третьего рейха в отношении Украины;

1943 год — война на Тихом океане: начинается эвакуация японских войск с острова Гуадалканал;

1946 год — Генеральная Ассамблея ООН избирает РСФСР членом Экономического и социального совета ООН;

1953 год — в Хельсинки (Финляндия) в соревнованиях на первенство мира по скоростному бегу на коньках абсолютным чемпионом мира становится украинец А. Гончаренко;

1989 год — милиция разгоняет учредительное собрание инициативной группы Тернопольского областного филиала Украинского Хельсинкского союза;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Мексикой;

2004 год — после около 500-летнего перерыва флаг «пяти крестов» становится государственным флагом Грузии;

2005 год — космический зонд «Гюйгенс» совершает удачную посадку на поверхность Титана;

2010 год — часы Судного дня переводят на одну минуту назад.

Какой сегодня день (праздник) в Украине и мире

14 января в Украине и мире отмечают Всемирный день логики. Инициаторами этого праздника стали международные организации ЮНЕСКО и CIPSH, а их идея была поддержана и утверждена во время главной конференции ЮНЕСКО в конце 2019 года. Дату празднования выбрали не случайно, ведь в этот день родился Альфред Тарский и умер Курт Гедель. Они были выдающимися логиками XX века.

Уникальность человека определяют само сознание, разум и мышление. Они же составляют и базу логики. Многие цивилизации еще с самого начала человечества изучали способность личности логически мыслить. Однако общественность мало информировала о значимости логики.