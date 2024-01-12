Цены на Привозе 12 января: самые дешевые мандарины и «странный» подчеревок

Январский Привоз: немного мороза, больше — грязи. Продуктов много, людей тоже. Впрочем, продавцы друг другу жалуются: покупают мало. Кто-то из покупателей отреагировал: «Праздники прошли, у людей денег мало. К тому же непогода». Вопрос «а почему тогда люди на Привоз идут?» остался без ответа.
Ищем что-то дешевое
Ясно, почему люди на Привоз идут и едут не только за продуктами, но и за впечатлениями. Ну и хотя бы немного отвлечься от «веселья» военного сегодняшнего дня. Привоз ведь такой: он затягивает.
Возле мандаринов слышу:
— Почему такие дешевые? По двадцать гривен?
— А ты не на ценник смотри, а на товар. Они крохотные и еще, бедные, замерзли.
Продавец:
— Мандарины у нас самые дешевые и совсем не замерзшие. Прекрасные мандарины — маленькие, одна в одну. Мы просто домой торопимся.
К «мандариновой» теме тут же еще кто-то присоединяется:
— Я сегодня и по пятнадцать видела. Тоже «одна в одну». Только не советую такие покупать…
Подобные советы на Привозе лучше не давать. Ведь можно и «получить по полной».
…В мясном корпусе пожилая пара присматривается к надписи «Подчеревок недорого». Муж (ой, совсем не в настроении) громко:
— Разве нельзя просто написать, сколько тот подчеревок «тянет»?! Вот к чему эти «заманухи»? Женщина:
— Да успокойся ты! Все тебе сегодня не так… Вот подойдем, спросим, сколько это — «недорого».
— Иди спрашивай, мне уже надоело это твое «что-то дешевенькое» искать!
…В рыбных рядах вопрос о цене «мороженой рыбы» вызвал у продавщицы целый ряд негативных эмоций:
— Откуда вы взяли, что она мороженая? Как это — мороженая?! Написано же: «свежая»!
— А мороженая — не свежая?
— У меня нет мороженой рыбы!.. Лучше, лучше смотрите: какая же она мороженая?!
Итак, впечатлений набрались. Теперь о главном — о ценах.
Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)
— картофель – 25-35 грн; (в одном месте встретили даже по 40 грн)
— лук – 25-35 грн;
— помидоры – 60-100 грн;
— свекла – 25 грн;
— кабачки – 55-80 грн;
— огурцы – 700-150 грн;
— сладкий перец – 90-150 грн;
— баклажаны – 70-100 грн;
— капуста — 25-40 грн.
— чеснок – 100-150 грн;
— морковь – 25 грн;
— зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн;
Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):
— яблоки – 20-35 грн;
— бананы – 60-80 грн;
— грейпфруты – 50-60 грн;
— гранаты – 80-110 грн;
— лимоны – 50-80 грн;
— мандарины – 20-90 грн;
— апельсины – 60-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
— яйца (десяток) – 45-90 грн;
— брынза — 150-210 грн;
— творог – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
— задняя часть – 250-260 грн;
— телячья шея – 190-200 грн;
— ребра – 130-140 грн.
— антрекот – 190 грн;
Свинина:
— задняя часть -170-180 грн;
— шея – 200-220 грн;
— лопатка – 150-160 грн;
— ребра – 190-200 грн;
— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.
— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
— толстолобик – 70-90 грн;
— караси – 60-80 грн;
— лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
— судак – 180-250 грн;
— карп – 80-130 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 5 января: букет из зеленого лука и самый точный вес (фоторепортаж)