Цены на Привозе 12 января: самые дешевые мандарины и «странный» подчеревок

Ищем что-то дешевое

Ясно, почему люди на Привоз идут и едут не только за продуктами, но и за впечатлениями. Ну и хотя бы немного отвлечься от «веселья» военного сегодняшнего дня. Привоз ведь такой: он затягивает.

Возле мандаринов слышу:

— Почему такие дешевые? По двадцать гривен?

— А ты не на ценник смотри, а на товар. Они крохотные и еще, бедные, замерзли.

Продавец:

— Мандарины у нас самые дешевые и совсем не замерзшие. Прекрасные мандарины — маленькие, одна в одну. Мы просто домой торопимся.

К «мандариновой» теме тут же еще кто-то присоединяется:

— Я сегодня и по пятнадцать видела. Тоже «одна в одну». Только не советую такие покупать…

Подобные советы на Привозе лучше не давать. Ведь можно и «получить по полной».

…В мясном корпусе пожилая пара присматривается к надписи «Подчеревок недорого». Муж (ой, совсем не в настроении) громко:

— Разве нельзя просто написать, сколько тот подчеревок «тянет»?! Вот к чему эти «заманухи»? Женщина:

— Да успокойся ты! Все тебе сегодня не так… Вот подойдем, спросим, сколько это — «недорого».

— Иди спрашивай, мне уже надоело это твое «что-то дешевенькое» искать!

…В рыбных рядах вопрос о цене «мороженой рыбы» вызвал у продавщицы целый ряд негативных эмоций:

— Откуда вы взяли, что она мороженая? Как это — мороженая?! Написано же: «свежая»!

— А мороженая — не свежая?

— У меня нет мороженой рыбы!.. Лучше, лучше смотрите: какая же она мороженая?!

Итак, впечатлений набрались. Теперь о главном — о ценах.

Овощи на одесском привозе (цены за один килограмм)

— картофель – 25-35 грн; (в одном месте встретили даже по 40 грн)

— лук – 25-35 грн;

— помидоры – 60-100 грн;

— свекла – 25 грн;

— кабачки – 55-80 грн;

— огурцы – 700-150 грн;

— сладкий перец – 90-150 грн;

— баклажаны – 70-100 грн;

— капуста — 25-40 грн.

— чеснок – 100-150 грн;

— морковь – 25 грн;

— зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн;

Цены фруктов на одесском привозе (за один килограмм):

— яблоки – 20-35 грн;

— бананы – 60-80 грн;

— грейпфруты – 50-60 грн;

— гранаты – 80-110 грн;

— лимоны – 50-80 грн;

— мандарины – 20-90 грн;

— апельсины – 60-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

— яйца (десяток) – 45-90 грн;

— брынза — 150-210 грн;

— творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

— задняя часть – 250-260 грн;

— телячья шея – 190-200 грн;

— ребра – 130-140 грн.

— антрекот – 190 грн;

Свинина:

— задняя часть -170-180 грн;

— шея – 200-220 грн;

— лопатка – 150-160 грн;

— ребра – 190-200 грн;

— сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

— сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 180-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

— толстолобик – 70-90 грн;

— караси – 60-80 грн;

— лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;

— судак – 180-250 грн;

— карп – 80-130 грн.

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