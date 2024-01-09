Январь по-одесски: первый снег года, мороз, гололед и немного тревоги

Первый снег года посетил Одессу восьмого января, вместе с гололедом и морозом. К непогоде добавилась воздушная тревога, но это было позже. А вот девятого января улицы города превратились в такую себе сказочную историю — со снегом, тем же морозом и, опять же, воздушной тревогой.
Только вышла из ворот, сразу услышала от двух пожилых подруг: «В прошлом году первый снег выпал тоже восьмого января. Вот только сразу таял, потому что был плюс, а сейчас минус».
Какая точная информация: так оно и было… И воздушные тревоги — тоже…
Относительно погоды одна из подруг сказала, что очень холодно, другая возразила: «Это тебе только кажется. Пошли на Новый»…
Новый рынок работает себе потихоньку, даже кофейни под открытым небом, снега почти не видно: убрали.
А вот некоторые деревья — как из сказки: ветви как леденцы, переливаются на солнце. Пока люди любуются, коммунальщики предупреждают: идите себе дальше, эта красота — опасна.
Кстати, коммунальщиков с лопатами на улицах, кажется, больше, чем пешеходов.
Транспорт себе курсирует потихоньку, а вот на дорожках иногда тоже опасно: гололедица, песка мало.
Вообще такая картинка в центре: где-то создается впечатление, что этой непогоды как и не было, а где-то снежно и тихо-тихо, даже следов на снегу нет.
И как же поражают зеленые листья, припорошенные снегом!
Заглянули в старый одесский дворик: увидели украшенную игрушками елку. Игрушек почти и не видно: она вся теперь в снегу…
А еще первый «снежный» день года в центре поразил тишиной. Даже воздушная тревога, как мне показалось, прозвучала в этой тишине громче обычного… Или, может, тревожнее?..