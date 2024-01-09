Январь по-одесски: первый снег года, мороз, гололед и немного тревоги

Только вышла из ворот, сразу услышала от двух пожилых подруг: «В прошлом году первый снег выпал тоже восьмого января. Вот только сразу таял, потому что был плюс, а сейчас минус».

Какая точная информация: так оно и было… И воздушные тревоги — тоже…

Относительно погоды одна из подруг сказала, что очень холодно, другая возразила: «Это тебе только кажется. Пошли на Новый»…

Новый рынок работает себе потихоньку, даже кофейни под открытым небом, снега почти не видно: убрали.

А вот некоторые деревья — как из сказки: ветви как леденцы, переливаются на солнце. Пока люди любуются, коммунальщики предупреждают: идите себе дальше, эта красота — опасна.

Кстати, коммунальщиков с лопатами на улицах, кажется, больше, чем пешеходов.

Транспорт себе курсирует потихоньку, а вот на дорожках иногда тоже опасно: гололедица, песка мало.

Вообще такая картинка в центре: где-то создается впечатление, что этой непогоды как и не было, а где-то снежно и тихо-тихо, даже следов на снегу нет.

И как же поражают зеленые листья, припорошенные снегом!

Заглянули в старый одесский дворик: увидели украшенную игрушками елку. Игрушек почти и не видно: она вся теперь в снегу…

А еще первый «снежный» день года в центре поразил тишиной. Даже воздушная тревога, как мне показалось, прозвучала в этой тишине громче обычного… Или, может, тревожнее?..