В Одессе появился новый грифон-талисман – где искать? (фото)

В Одессе появился грифон. Да-да, еще один, совсем «свежий». Как нас убедили, крылатое мифическое существо «приземлилось» совсем недавно и «не просто так».

Лучше всего вы его разглядите грифона-талисмана, если будете проходить по одному из мостов, которые протянулись над Деволановским спуском. Собственно, именно на самом старом спуске и «приземлился» наш грифон. Точнее: он теперь венчает крышу одной из мастерских, которые здесь располагаются.

Да, это не столь величественный грифон, который известен всем нам с его давней пропиской в Уголке старой Одессы. Зато, как нам рассказали сотрудники мастерской, он – «правильный и с трезубцем».

Новое изображение грифона скульптурой не назовешь, это, скорее, арт-объект. А установили его ребята из мастерской по той причине, что «грифон-талисман – именно то, что нам сейчас всем нужно. Это ведь символ силы, бдительности и возмездия».

Дай Бог!

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Фото Марии Котовой