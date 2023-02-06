Что делать, если приобрели некачественные продукты, — юрист

Некачественные или испорченные продукты иногда могут попадаться на прилавках торговых сетей. Их могли не заметить или забыть убрать, а также непорядочные продавцы специально подсовывают такой товар.

Такими продуктами можно отравиться. Журналисты Одесской жизни пообщались с юристом Викторией Гусаковой и узнали что делать и как поступать, если такое произошло с вами.

Если испорченный товар не нанес вред

Вы можете требовать возмещение. По закону Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», потребителю гарантируется безопасное потребление продуктов.

Таким образом, если вы вдруг приобрели некачественный товар, то должны потребовать возмещения ущерба в зависимости от ситуации.

Вы можете обратиться непосредственно в магазин с письменным заявлением (сделав себе копию), чтобы вам заменили товар на качественный.

Если испорченный товар нанес вред

Ваши убытки должны возместить. В статье 48, Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» предусмотрено, что за нарушение санитарного законодательства, повлекшее возникновение заболеваний, отравлений, длительной или временной потери трудоспособности, инвалидности или смерти людей, виновные обязаны возместить ущерб пострадавшим.

Храните документ (или сделайте копию) об установленном диагнозе и назначенном лечении. Обязательно храните чеки ваших расходов на лекарства, необходимые для восстановления здоровья.

Обратитесь в Госпродпотребслужбу

Обязательно обратитесь с жалобой в Главное управление Госпродпотребслужбы, и подробно опишите где и когда вы приобрели некачественные и испорченные продукты.

Специалисты управления должны провести внеплановую проверку места, где вы приобрели товар, и сообщить вам о результатах.

Обращайтесь в суд

Если решить вопрос напрямую с продавцом не удается — обращайтесь в суд.

Если вы защищаете свои права как потребитель, судебный сбор вы не платите. Вы имеете право обратиться в суд с требованием о возмещении материального и морального вреда, причиненного здоровью в следствие покупки некачественного или испорченного товара.

Обязательно предоставьте доказательства, свидетельствующие о пережитых неприятностях. Можете привлечь как сторону в деле Главное управление Госпотребслужбы по месту вашего проживания.

Размер денежного возмещения морального вреда определяется судом в зависимости от характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий, степени вины лица, нанесшего моральный вред, с учетом других обстоятельств, имеющих существенное значение. При определении размера возмещения морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Рекомендации при покупке товаров

всегда берите фискальный чек, чтобы у вас были доказательства приобретения товара;

старайтесь не покупать продукты на стихийных рынках;

если приобрели определенный товар на городском рынке — запомните это место.

Виктория Гусакова, юрист

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