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Налог на землю: в каких случаях льготникам приходится его платить

Налог на землю: в каких случаях льготникам приходится его платить

В редакцию обратился А. Секов из Одессы, ветеран войны в Афганистане и лицо с инвалидностью II группы. Читатель сообщил, что у него есть гараж в кооперативе. Он регулярно платит взносы за охрану, воду, электроснабжение, но его заставляют платить налог на землю. А. Секов считает, что с льготника не должны взимать налог. Копии удостоверений для передачи в налоговую были предоставлены еще предыдущему председателю кооператива. Сейчас председатель уже новый, но и он не хочет этим заниматься и требует платить налог. Что делать?

Как работает освобождение от уплаты налога на землю

Согласно Налоговому кодексу (НК), от уплаты налога на землю освобождаются лица с инвалидностью первой и второй групп. Кроме того, статья 4 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» также предусматривает такую льготу для ветеранов войны (участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны).

В то же время, согласно предписаниям статьи 282 НК, освобождение от уплаты налога распространяется на один земельный участок по каждому виду использования в рамках предельных норм:

  • для ведения личного сельского хозяйства — в размере не более двух гектаров;
  • для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — не более 0,25 гектара, в поселках — не более 0,15 гектара, в городах — не более 0,10 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;
  • для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;
  • для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Следовательно, какие-либо другие льготы, кроме указанных выше, Налоговым Кодексом Украины не предусмотрены.

Можно обратиться в социальную защиту

Еще обратим внимание на часть 1 статьи 14-1 Закона №875-XII «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине». Там написано, что предприятия и организации общественных объединений лиц с инвалидностью имеют право на льготы по уплате налогов и сборов (обязательных платежей) при наличии разрешения на право пользования льготами по налогообложению. Оно предоставляется центральным органом социальной защиты лиц с инвалидностью, ветеранов войны.

Таким образом, вы можете обратиться в органы социальной защиты с заявлением о том, чтобы были учтены ваши документы на льготу по налогообложению при плате за гаражный кооператив. Вы также должны предоставить документы, подтверждающие ваше право собственности (пользования, льготы), чтобы ваши документы были переданы в Государственную налоговую службу Украины.

Очевидно, что действия как предыдущего председателя кооператива, так и действующего неправомерны. Они обязаны были передать все документы в налоговую службу, поскольку вы, как льготник, не должны платить налог.

Вы можете пожаловаться на их действия в городской совет или в те органы, которые регулируют их деятельность в соответствии с Уставом кооператива.

Как сделать перерасчет оплат в налоговой

Что касается начисления земельного налога, то владельцы земли и землепользователи вносят плату за землю со дня появления права собственности или права пользования земельным участком. То есть вы с этой даты не должны платить налог. Таким образом, вы вправе потребовать у Государственной налоговой службы произвести перерасчет и вернуть вам избыточные средства, которые вы платили за налогообложение.

Если вам будет отказано, вы можете обратиться в центры бесплатной правовой помощи, чтобы судиться с Государственной налоговой службой.

Адвокаты бесплатно помогут написать иск в административный суд об обжаловании налоговых уведомлений и возврате избыточных средств за все время, когда вы уплачивали налог. Предоставлять документы обяжите Налоговую службу своим ходатайством в исковом заявлении. Все судебные расходы в этом случае взимаются с ответчика.

Виктория Гусакова, внештатный юрист

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Редакция ПРОФИЛЬ

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