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Налог за земельный пай и урожай: кто и когда должен его платить?

Налог за земельный пай и урожай: кто и когда должен его платить?

С 1 января 2023 года владельцы пая и фермеры должны будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (МНО) за пользование землями сельскохозяйственного назначения.

Сумма будет рассчитываться индивидуально. А кто именно будет платить деньги государству, зависит от того, что написано в договоре аренды:

  • если земельный участок не находится в официальной аренде, тогда платить МНО придется его владельцу;
  • если договор аренды заключен в соответствии с законом, то за пользование землей должен платить арендатор.

В минимальное налоговое обязательство входят следующие налоги:

  • налог на землю;
  • налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;
  • налог на доходы физических лиц;
  • военный сбор по зарплате наемных работников.

В 2023 году минимальное обязательство должно уплачиваться за 2022 год. В то же время от уплаты МНО за 2022-й и 2023-й годы освободили земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях.

Возможно, в условиях войны и сложного экономического положения введение нового налога на время отложат. Во всяком случае, эксперты считают, что так было бы целесообразнее.

Статья по теме: За земельный пай заставят платить. Это правда?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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