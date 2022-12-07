Налог за земельный пай и урожай: кто и когда должен его платить?

С 1 января 2023 года владельцы пая и фермеры должны будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (МНО) за пользование землями сельскохозяйственного назначения.
Сумма будет рассчитываться индивидуально. А кто именно будет платить деньги государству, зависит от того, что написано в договоре аренды:
- если земельный участок не находится в официальной аренде, тогда платить МНО придется его владельцу;
- если договор аренды заключен в соответствии с законом, то за пользование землей должен платить арендатор.
В минимальное налоговое обязательство входят следующие налоги:
- налог на землю;
- налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;
- налог на доходы физических лиц;
- военный сбор по зарплате наемных работников.
В 2023 году минимальное обязательство должно уплачиваться за 2022 год. В то же время от уплаты МНО за 2022-й и 2023-й годы освободили земельные участки, расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях.
Возможно, в условиях войны и сложного экономического положения введение нового налога на время отложат. Во всяком случае, эксперты считают, что так было бы целесообразнее.
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