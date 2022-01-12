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Новый налог на землю: кто и сколько будет платить?

В 2022-м вступает в силу ряд изменений в Налоговый кодекс, в частности, вводится минимальное налоговое обязательство для собственников земельных паев. Кому придется платить новый налог и как рассчитывается его размер?

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Минимальное налоговое обязательство (МНО) — это минимально возможная сумма налогов, которую будет платить пользователь земли (человек или компания) — собственник и пользователь земельных участков сельхозназначения, которые расположены за пределами населенных пунктов, а также в их пределах, если размер участка составляет 0,5 гектара и больше.

Не должны платить налог на землю собственники земельных участков в населенных пунктах или дачных (садовых) кооперативах и физлица, если орган контроля не вручил соответствующее налоговое уведомление в положенные сроки.

Минимальное налоговое обязательство состоит из налога на землю, налога с дохода за продажу урожая (выращенного на этом участке), налога на доходы физлиц, военного сбора с зарплат наемных работников.

налог на землю

Впервые уплатить налог нужно будет в 2023-м — за предыдущий год. Так, средний размер налога будет составлять 1,2-1,3 тысячи гривен за гектар, в 2024 году — 1,4-1,5 тысячи.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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