Какой налог на квартиры и дома платить в этом году?

Ежегодно жители Украины платят налог за излишек жилой площади: для квартир – свыше 60 кв. м, для домов – свыше 120 кв. м, для квартиры и дома – если их общая площадь превышает 180 кв. м. Сумма налога за 1 кв. м устанавливается местными властями. Но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

В этом году мы платим налог за 2022 отчетный год. На тот момент минимальная зарплата была 6500 гривен. Соответственно, максимальная налоговая ставка составит 97,50 гривны за квадратный метр. Если же площадь квартиры – больше 300 кв. м или площадь дома превышает 600 кв. м, размер налога фиксированный – 25 000 гривен за один объект.

Платежки налоговые органы должны разослать до 1 июля, а оплатить их надо до 1 сентября.

Освобождается от уплаты налогов недвижимое имущество, которое находится на территории, где велись или ведутся боевые действия, а также – на временно оккупированной территории. Не подлежит налогообложению и жилая недвижимость, ставшая непригодной для проживания в результате военной агрессии.

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