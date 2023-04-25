Новости Одессы и Одесской области

Какой налог на квартиры и дома платить в этом году?

Какой налог на квартиры и дома платить в этом году?

Ежегодно жители Украины платят налог за излишек жилой площади: для квартир – свыше 60 кв. м, для домов – свыше 120 кв. м, для квартиры и дома – если их общая площадь превышает 180 кв. м. Сумма налога за 1 кв. м устанавливается местными властями. Но она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года.

В этом году мы платим налог за 2022 отчетный год. На тот момент минимальная зарплата была 6500 гривен. Соответственно, максимальная налоговая ставка составит 97,50 гривны за квадратный метр. Если же площадь квартиры – больше 300 кв. м или площадь дома превышает 600 кв. м, размер налога фиксированный – 25 000 гривен за один объект.

Платежки налоговые органы должны разослать до 1 июля, а оплатить их надо до 1 сентября.

Освобождается от уплаты налогов недвижимое имущество, которое находится на территории, где велись или ведутся боевые действия, а также – на временно оккупированной территории. Не подлежит налогообложению и жилая недвижимость, ставшая непригодной для проживания в результате военной агрессии.

Читайте также:

Фото zn.ua

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить