Какие льготы положены людям с инвалидностью по общему заболеванию

1. Приобретение лекарств и средств реабилитации – бесплатно или на льготных условиях:

люди с инвалидностью 1, 2 и 3-й групп при амбулаторном лечении могут бесплатно приобрести лекарства по рецепту врача (при условии, что их пенсия или соцпомощь, назначенная вместо пенсии, не превышает минимальный размер пенсии, сейчас он составляет 2093 грн);

люди с инвалидностью 1 и 2-й групп при амбулаторном лечении могут приобрести лекарства по рецепту врача с 50%-ной скидкой;

люди с инвалидностью 1, 2 и 3-й групп имеют право на бесплатное или на льготных условиях обеспечение техническими и другими средствами реабилитации.

2. Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний – для всех групп инвалидности.

3. 50%-ная скидка на стоимость проезда на внутренних линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая (для всех групп инвалидности).

4. Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) – для людей с инвалидностью 1 и 2-й групп.

ВАЖНО! Льготная оплата коммунальных услуг в законе не предусмотрена. Поэтому единственный вариант – обращаться за субсидией.

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